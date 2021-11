Novo affair de Grazi Massafera posta foto na casa dela e atriz comenta

16/11/2021 | 11:10



Grazi Massafera parece realmente estar apaixonada de novo. Dias após de curtir momentos românticos com o diretor e produtor Alexandre Machafer, mais uma vez a atriz interagiu com ele nas redes sociais. E, desta vez, os dois foram além, já que Alexandre postou em seu Instagram uma foto de dentro da casa da artista, no Rio de Janeiro.

Ele postou uma imagem de lá, sem marcar a localização e escrevendo apenas domingo na legenda - mas os espelhos ao fundo e a parede de pedras entregaram tudinho, né? Sim, Alexandre aparece justamente no cantinho em que Grazi costuma posar para fotos e fazer alguns de seus treinos na mansão que tem em São Conrado, na Zona Sul carioca (e na qual ela posta alguns momentos íntimos mostrando a rotina aos seguidores).

Pensa que terminou por aí? Que nada! Grazi ainda fez questão de comentar a postagem do novo affair com uma carinha e coraçõezinhos. Fofos, né?