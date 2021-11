Após acidente com jet-ski, cantor sertanejo Thiago Costa vai passar por nova cirurgia

16/11/2021 | 11:11



O cantor sertanejo Thiago Costa, que foi hospitalizado depois de sofrer um acidente de jet-ski em Belém, no Pará, vai passar por uma cirurgia no braço direito.

Segundo boletim médico divulgado pela equipe no Instagram Stories do artista, na noite da última segunda-feira, dia 15, o estado de saúde dele é estável e ele está se alimentando:

Thiago Costa segue na UTI. Está fazendo as medicações. Tomou mais uma bolsa de sangue A+. Está consciente, está no oxigênio, está se alimentando. Seu estado de saúde é estável. Tem uma cirurgia no braço direito, que quebrou, programada para esta terça-feira, dia 16. Para realizar a cirurgia, vai depender doas resultados dos exames pré-cirúrgicos que ainda serão realizados. Estamos em corrente de oração pela restauração e recuperação da saúde do nosso Thiago. Deus no comando.

Vale lembrar que o sertanejo teve fraturas nos braços e nas pernas depois do acidente, e que toda a agenda de shows deste mês foi cancelada.