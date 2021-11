Dayane Mello rasga jaqueta de Rico Melquiades com faca em A Fazenda 13 e internautas pedem expulsão da peoa

16/11/2021 | 10:11



O clima ficou tenso em A Fazenda 13! Na última segunda-feira, dia 15, Dayane Mello gerou polêmica ao cortar a jaqueta de Rico Melquiades usando uma faca. Ao ver a cena, Valentina Francavilla disparou:

- Dayane, pode parar. Para e senta. Eu não estou brincando. Senta. Não tem graça.

- Eu não fiz nada, ninguém viu. E isso foi só o começo. Você não me conhece, Valentina, rebateu a peoa.

Internautas lamentaram a atitude de Dayane Mello nas redes sociais. No Twitter, pessoas pediram a eliminação da modelo do reality show:

Gente isso é perigoso! Se a pessoa tem a coragem de pegar numa faca pra rasgar pertences pessoais dos outros, então ela é capaz de tudo! Dayane expulsa/Rico merece respeito.

Se alguém rasgasse minhas roupas, eu além de rasgar as dela de volta jogaria tudo na piscina, ia ficar dois dias secando e costurando os trapo pra aprender, eu em. Dayane expulsa.

Alguém tira essa criança do reality, por favor, rasgar a roupa do coleguinha, que engraçado hahaha. Dayane expulsa.

E não para por aí. Ex-peões também comentaram sobre o ocorrido na web. Liziane Gutierrez afirmou:

Que horror gente! Estou assustada, sem contar que faca é um perigo e tesoura também. O Rico não merece passar por isso, espero que tomem alguma providência.

Erika Schneider escreveu:

A noção passou longe? Ninguém viu, disse ela em um reality show!

Victor Pecoraro também se manifestou:

Agradeço a todos que não votaram em mim para continuar lá dentro, deve estar insuportável conviver naquele ambiente... muita saúde mental para todos que gosto que ainda estão lá é o que desejo!

No Instagram Stories, Lary Bottino desabafou:

Essa é a cena mais deplorável e asquerosa que já pude ver em toda minha vida. Os valores estão invertidos, é uma pena ver uma cena dessa e ver pessoas rindo disso. Isso fere a integridade não só dele, como a nossa, que estamos assistindo. Não tem sido fácil para mim entender e aceitar o porquê de ter saído tão cedo de um grande sonho meu, mas, ao mesmo tempo, meu coração lamenta fortemente de perceber o quanto as pessoas são/estão cada dia mais doentes por dinheiro por ser quem são mesmo. O reality show não é nada mais que nossa vida mostrada 24 horas, é a realidade. É uma pena ver uma pessoa com esse tipo de atitude e personalidade e sendo abraçada por tanta gente. Cada dia a minha saúde mental fica mais abalada assistindo algo que sonhei tanto em estar e, talvez hoje, esteja aliviada de não fazer parte desse convívio com esse tipo de pessoa tão baixa.

Vale lembrar que o clima ficou tenso entre Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Dayane Mello após algumas discussões que ocorreram dentro do reality show.