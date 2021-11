Solteiro após término com Grazi Massafera, Caio Castro beija duas durante show

16/11/2021 | 10:10



A fila realmente andou desde que Caio Castro e Grazi Massafera terminaram o namoro de dois anos. Como você já sabe, Grazi engatou um relacionamento com o diretor Alexandre Machafer, enquanto Caio já até foi flagrado aos beijos com uma loira. Mas não para por aí, não! Agora, de acordo com o jornal Extra, o ator e também piloto de automobilismo curtiu o show de Thiaguinho, na Arena Estaiada, e beijou muito.

Segundo fontes da publicação revelaram, ele foi visto em clima de romance com duas mulheres.

- Ele ficou com duas loiras, mas uma de cada vez.

Caio Castro, aliás, fugiu dos paparazzi que estavam no show, sendo que não tem registros do ator por lá nas agências de fotos. Mas os olhos dos fãs parecem ter reconhecido o astro, que teria aproveitado - e muito - a festança, conforme reportou o jornal.

E não foi só isso, não. O surfista Ítalo Ferreira também fez sucesso. Mas, de acordo com a publicação, o atelta só teve olhos para a atriz Giullia Buscacio, que estava acompanhada das amigas Gabriella Mustafá e Lara Campos. Ele teria passado a noite pertinho de Giullia, e os dois chegaram a trocar telefones e passaram a se seguir no Instagram. Será que vai dar romance?