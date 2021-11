Ator de Bones, Heath Freeman é encontrado morto aos 41 anos de idade

16/11/2021 | 10:10



Heath Freeman, ator de séries badaladas como NCIS e Bones, foi encontrado morto aos 41 anos de idade. A notícia foi confirmada por seus agentes ao portal EW no dia 15 de novembro, os quais não deram mais informações sobre o ocorrido.

Antes disso, no entanto, a modelo Shanna Moakler, ex do roqueiro Travis Barker, homenageou o artista nas redes sociais:

Sua falta será sentida e eu vou valorizar cada memória incrível que tivemos juntos.

Ela também não disse qual foi a causa da morte, mas afirmou que ele morreu pacificamente durante o sono em sua residência em Austin, estado do Texas, nos Estados Unidos.

Já a atriz Ashley Benson, estrela de Pretty Little Liars e ex-namorada de Cara Delevingne, fez questão de compartilhar uma foto com colega, quando escreveu:

Eu vou te amar para sempre.