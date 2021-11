As belezas do Guarujá apreciadas em um passeio de lancha

Redação

Do Rota de Férias



16/11/2021 | 09:55



Momentos especiais merecem ser vividos em lugares especiais. Parece uma frase clichê, mas carrega uma grande verdade quando se trata de valorizar a vida e as pessoas que fazem parte de nossa existência. Por isso, a frase aluguel de lancha Guarujá é uma das mais procuradas na internet e, neste artigo, é possível entender o motivo.

O Guarujá é uma das cidades mais lindas do litoral de São Paulo e se destaca pelas suas famosas praias, destino de muita gente o ano inteiro. Entre elas, está a Praia da Enseada, conhecida por sua grande extensão e por ser muito arenosa.

É também na Praia da Enseada, no Guarujá, que está o aquário Acqua Mundo, onde é possível ver alguns tubarões e pinguins. Também se destaca a Praia do Tombo, com forte rebentação de ondas.

Além disso, o passado da região é ressaltado em lugares como as colinas sobre a linha costeira, onde podem ser encontrados os túneis da Segunda Guerra Mundial do Forte dos Andradas e, ainda, a Fortaleza da Barra. Situada nas proximidades da foz do Estuário de Santos, a construção datada do século XVI era usada para proteção contra os piratas que aterrorizavam os mares nos tempos passados.

O Guarujá é um lugar com estrutura de ponta para receber turistas do Brasil e do mundo com tudo o que é necessário para uma estadia tranquila e segura. Fazer passeios de lancha é um dos programas recomendados e oferecidos pela plataforma Nautal de forma rápida, simples e online, com preços variados para os diferentes tipos de barco.

De acordo com a plataforma, não é necessário ter habilitação náutica ou saber navegar, porque, para isso, existe a opção de alugar uma lancha com capitão. É um programa ideal para viver ao lado de pessoas especiais e familiares queridos sem o risco de aglomerações e com total exclusividade.

Além disso, é possível viver experiências mais luxuosas a bordo de um iate, também oferecido pela Nautal. Tudo isso com a possibilidade de escolher por quanto tempo deseja realizar seu aluguel iate, assim como no caso das lanchas.

A liberdade em uma lancha

A sensação de liberdade é uma das mais fortes quando se faz um passeio de lancha. A vantagem de sentir o ar puro e observar a beleza do Guarujá ao mesmo tempo é algo indescritível.

Além disso, fazer passeios como esse ao lado de familiares e amigos especiais é algo que não tem preço, pois são experiências valiosíssimas em uma época em que as pessoas vivem na correria da vida, sem tempo para viver de verdade.

Essa é uma grande oportunidade de recuperar o tempo perdido e os momentos que deixaram de ser vividos por causa da vida atribulada de antes, e depois, pelo confinamento e risco de contato com as pessoas por causa da pandemia. Agora, gradativamente, a vida está voltando ao normal e muitas coisas que antes não se podia fazer estão sendo liberadas.

É a sua chance de começar a escrever novos capítulos colocando no roteiro cenários paradisíacos como as praias do Guarujá – e viver tudo isso a bordo de uma lancha ou iate. Na plataforma, é possível ver todas as informações sobre os barcos e centenas de fotos de cada modelo, além das avaliações de outros clientes que testaram e aprovaram os serviços da Nautal.

Dá para alugar uma lancha ou iate a qualquer momento, mas se o cliente preferir, pode fazer suas reservas antecipadamente para épocas festivas, como o Natal, Réveillon e até mesmo para o próximo Carnaval ou a próxima Páscoa. Basta acessar o site da plataforma, conhecer as possibilidades e escolher a que melhor se encaixa em seu perfil.

Motivos para gostar do Guarujá

Glamouroso e charmoso em épocas como os anos 1970 e 1980, a cidade do Guarujá volta viver a fase de glórias após passar por um enorme processo de reurbanização, que resultou em benefícios como praias mais limpas, serviços de qualidade e infraestrutura moderna. É um destino perfeito para férias e feriados seja em família ou entre amigos em todas as faixas etárias.

O verão do Guarujá é uma época de muito movimento e diversão. Além da Enseada, há outros atrativos quando se fala de praias. Bons exemplos são Pitangueiras e Pernambuco, além das paradisíacas Iporanga, Branca, Preta e Camburi. Essas últimas, inclusive, têm ondas consideradas perfeitas e são mais tranquilas por causa do difícil acesso, feito somente por trilhas ou barcos. E é aí que você pode aproveitar os serviços da plataforma para chegar até esse pedaço de paraíso escondido no litoral paulista.

Agora que você descobriu que é possível alugar uma lancha ou um iate sem mesmo saber navegar ou precisar ter habilitação náutica, é hora de começar a planejar seu próximo passeio que se tornará o mais inesquecível de sua vida. Momentos como esses valem a pena ser vividos, sempre.