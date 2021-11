Aos 26 anos de idade, Whindersson Nunes planeja aposentadoria: Não estou feliz, não

16/11/2021 | 09:11



Com apenas 26 anos de idade, Whindersson Nunes já planeja se aposentar. De acordo com o jornal Extra, em entrevista ao podcast Poddelas, o humorista afirmou que pretende parar de trabalhar no ritmo em que está hoje, mas que a movimentação pode não ser definitiva.

- Acredito que eu trabalhe só mais uns dois anos nesse ritmo que estou hoje. A expectativa vai baixando. Posso sair de cena e voltar depois, fazer outras coisas. Esse é o meu plano, disse.

No papo, Whindersson ainda fez um desabafo e afirmou que não está feliz:

- Eu deveria estar feliz com tudo isso, mas não estou feliz, não. Pessoas são pessoas. Tem momentos da vida que você não está no seu melhor momento. Eu olho para tudo isso que conquistei e deveria estar dando um mortal para trás diante de tanta coisa boa. Pode ser que daqui a algum tempão ou um tempinho, não sei, eu fique melhor.