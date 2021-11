O batizado do primo Armando

Ademir Medici

16/11/2021



E a foto foi feita no batizado de Armando Marotti, que nos deixou há pouco tempo e que foi um grande desenhista. A lápis, Armando Marotti desenhou paisagens da então Vila de São Bernardo, sede do Município de São Bernardo, que abrangia todo o atual Grande ABC. Lacunas da iconografia fotográfica foram cobertas por Armando Marotti com os seus desenhos, cujas cópias, no devido tempo, foram confiadas a esta página Memória.



Nosso personagem central nesta série, Luiz João Marotti, primo do Armando, faz um passeio sobre a foto. E vai discorrendo:

Entre as crianças ao chão está ele, Luizinho Marotti, o primeiro à direita, de chupeta. Seu primo Armando Marotti está no colo da mãe, Elisa Dalmolin Marotti, esta jovem senhora sentada, a primeira à esquerda. João Marotti, o patriarca, já era falecido, o que ocorreu em 1928. Sua viúva, dona Josefina Paradise Marotti, a matriaca, está no centro da foto.

Ela nasceu em Atibaia, era órfã de mãe, quando o pai faleceu em Atibaia, ao cair de uma árvore num ninho de cascavéis. Com cinco anos, a pequena Thereza veio para São Bernardo e foi criada por Elisabete Oneda, a sua tia Betina. Aqui se casou com José Paschoal Angelo Marotti, que nasceu em São Bernardo. José Paschoal e Dona Tereza, pais de Luizinho Marotti.

Diário há meio século

Terça-feira, 16 de novembro de 1971 – ano 13, edição 1691

Futebol – Fazendo a primeira apresentação em nova fase, o Santo André FC venceu no domingo o time misto do Santos FC por 2 a 1 no Estádio Américo Guazzelli. Os gols do Santo André foram marcados por Ademir e Ulisses; o do Santos, que teve em campo o capitão Carlos Alberto, por Adilson, Santo André: Carlos; Luizinho, Sebastião, Niltão e Murias; Pereirinha (Jonas), Elias e Maurinho; Ademir (Garcia), Ulisses e Gaspar. Santos: Edward; Otavio (Roma), Carlos Alberto, Carioca e Nelci; Pitico e Djalma Duarte (Bargas); Jader, Fito, Adilson e Ferreira (Alexandre).

Manchete do Diário: ‘Santo André ganha do Santos com Carlos Alberto e tudo’.

Ribeirão Pires – Ermindo Lucio da Paz, formado em medicina, de antiga família de Ribeirão Pires, será homenageado pela Câmara Municipal. O presidente do Legislativo organizava sessão solene em homenagem ao jovem médico

Em 16 de Novembro de...

1921 – O dia da Proclamação da República foi celebrado nas Escolas Reunidas de São Bernardo, na sede do município. O casarão do grupo ficava na atual Praça Lauro Gomes. O professor João Ayres fez um discurso. E os alunos recitaram poesias alusivas à data.

Pela ordem de apresentação: Pedro Boccaletti, Salvador Marotti, Nair de Lima, Aldo Pinotti (o Aldino, futuro vereador e prefeito), M. Machado, Eurico Marques (o famoso Orico, cantor e seresteiro da cidade), Therezinha Bassani, Adelino de Lima, Carlos Borges, Miranda Mattei, Thereza Delegá, Haroldo Mattei, Dario Bechara, José Arimathea (futuro diretor do Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz), Deolinda Gerbelli, Alzira Giannotti, Elza Nascimento, Albertina Gerbelli e Josephina Setti. Houve um momento em que todos os alunos interpretaram a Canção do Soldado e da Cruz Vermelha, além do Hino da República.

Paris, 14 (Agência Havas). Faleceu hoje de manhã no Castelo D’Eu, a Princesa Isabel. Sua Alteza contava 75 anos de idade.



Roma, 14 (Agência Havas) –Agreve geral terminou à meia-noite. Recomeçaram os serviços públicos. Bondes, táxis e carruagens circularam. Todos os jornais, inclusive os vespertinos de ontem, reapareceram. Os ferroviários voltaram ao trabalho.

1956 – No feriado de 15 de novembro, o Ribeirão Pires FC inaugurou o seu novo estádio, o Felício Laurito, com um amistoso do time da casa com a SE Palmeiras: 3 a 1 para o alviverde, que promoveu duas estreias: Nardo e Tati. Ribeirão Pires: Rubinho; Chico e Tonho; Fez (Jorge), Zorro (Irineu) e Simão; Odair, Adaquir, Roberto, Joãzinho e Turelli. Palmeiras: Laércio; Ismael e Milton; Fiume, Joel e Mexicano; Colombo (Juarez), Nardo, Ney, Wilson (Parada) e Tati. Árbitro: José dos Santos. Renda: Cr$ 75.560.



Pelo Campeonato Paulista de Futebol, o São Bento, de São Caetano, obtém a sua primeira vitória no turno: 4 a 0 sobre o Juventus, no Estádio Anacleto Campanella.

Na Vila Belmiro, amistoso comemorativo aos 42 anos do Espanha/Jabaquara: 4 a 2 para o Santos, que manda a campo o meia-direita Pelo (assim mesmo, ‘Pelo’, pois a crônica não se acostumara ainda com o apelido do futuro Rei do Futebol, Pelé, um menino.

1976 – Instalado o 4º Cartório de Notas de Santo André, à Rua Elisa Flaquer, 265. Nomeado escrivão titular Otavio de Oliveira.

O engenheiro-químico Jordão Vecchiatti eleito o Engenheiro Emérito 1976 do ABC pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos.

Santos do Dia



Margarida da Escócia (Húngria, 1046 – Escócia, 1093)

Gertudes (Alemanha, 1256-1302)

José Mascti (Itália, 1880-1927)