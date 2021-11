Tigre investirá no 1º de Maio para a disputa do Paulistão

Dérek Bittencourt



16/11/2021



O São Bernardo FC tirou a segunda-feira para comemorar o título da Copa Paulista, conquistado no domingo, nos pênaltis, após vencer o Botafogo de Ribeirão Preto. A partir de hoje, porém, começa a temporada 2022 para o clube, que estará nas disputas da Série A-1 do Paulista e na Série D do Brasileiro. De acordo com o CEO da Magnum, Lucas Andrino, será realizada uma reunião com o presidente da empresa, Roberto Graziano, para falar sobre o planejamento para o ano que vem. Entre os assuntos, estarão a permanência do técnico Márcio Zanardi e a definição do elenco (renovações, empréstimos, desligamentos e contratações). Além disso, uma das prioridades aurinegras para este período até 26 de janeiro (quando começa o Estadual) é colocar o Estádio 1º de Maio em ordem. Para a disputa da elite, a FPF (Federação Paulista de Futebol) tem série de exigências, entre elas capacidade mínima de 10 mil lugares, bom campo de jogo etc. E ainda exige para times que foram promovidos da A-2, casos de Tigre e Água Santa, que façam ao menos a primeira partida em casa.

Há dois meses, o Diário mostrou que a praça esportiva são-bernardense carecia de manutenção tanto no campo quanto nas cabines e camarotes, além de intervenção em um dos setores de arquibancada que está interditado por problemas estruturais.

“Estamos conversando a três mãos com Prefeitura e Federação Paulista de Futebol, que está nos dando superatenção. A partir de agora começamos com alguns investimentos que terão de ser feito. Por mais que esteja próximo, acreditamos que vai dar tempo de colocá-lo em condições”, projetou Lucas Andrino, que ressaltou. “O investimento será do São Bernardo FC. Não consigo precisar o valor, mas será grana considerável.” Segundo ele, alguns setores do estádio demandam mais atenção. “O primeiro pedido é sobre o gramado, porque nosso time é extremamente técnico, então depende de gramado em boas condições. Camarotes, vestiários e banheiros também estão entre os focos principais, além da pintura geral. Vamos deixar bonito para receber bons espetáculos.”

O dirigente falou sobre a permanência de Márcio Zanardi, que levou o Tigre ao título após ser efetivado durante a campanha, quando Ricardo Catalá deixou o cargo para assumir o Operário-PR. “À priori ele é o treinador do Paulistão. Temos reunião amanhã (hoje) à tarde para tomar algumas definições. Mas temos total confiança nele, ainda mais depois desse título, que corrobora o sentimento que está apto a tocar”, contou Lucas Andrino. No encontro de hoje, também serão debatidas questões relacionadas ao elenco. “Estávamos aguardando a final, para concentrar forças em sermos campeões. Agora passamos a definir os nomes dos que podem permanecer para o Paulistão, os que serão emprestados, os que não vamos renovar e as contratações”, finalizou o dirigente aurinegro.

Todo o grupo são-bernardense entrará em férias e os que vão permanecer voltam aos treinos e deverão se reapresentar dia 6 de dezembro.