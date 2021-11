Buracos viram obstáculos para os motoristas em São Caetano

Arthur Gandini

Especial para o Diário



16/11/2021 | 00:51



Motoristas que trafegam pela Avenida Guido Aliberti, em São Caetano, importante ligação da cidade com a Capital, além de prestar atenção no trânsito também precisam desviar de dezenas de buracos, principalmente na altura do número 2.877, no sentido São Paulo.

A equipe de reportagem do Diário visitou ontem o trecho e um encavalamento de veículos ainda acontecia logo após o solo danificado. A razão era o fato de o semáforo do cruzamento com a Estrada das Lágrimas estar com o sinal amarelo intermitente. Um técnico da Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) consertou o farol e relatou que uma pane no fornecimento da energia elétrica na região poderia ter sido o motivo do problema. Ele não quis se identificar.



O auxiliar administrativo Gerson Lima, 26 anos, passou de carro com a prima pelo local e não conseguiu desviar dos buracos. Ele mora em São Bernardo e voltava da casa da parente, que vive em São Caetano. “Esses buracos estão causando um grande transtorno para os munícipes e visitantes da cidade. Logo menos um acidente irá acontecer, fora os danos que causam nos carros”, reclamou.



Já o ciclista Kleber Hiraishi, 40, conseguiu desviar dos buracos. Ele alerta para o fato de que o perigo gerado pelo solo danificado é maior para quem está de bicicleta. “A gente, que está pedalando aqui, tem que desviar do buraco, arriscar de se jogar em cima de um carro e o carro não te ver e te atropelar”, protestou.



Questionada pelo Diário, a Prefeitura de São Caetano não deu uma previsão de quando o trecho da Avenida Guido Aliberti deve ser consertado e não informou quando o local foi recapeado pela última vez. Em nota, a administração municipal ressaltou que a via faz parte do Programa de Recapeamento criado em 2018, que, segundo o Paço, já asfaltou 300 mil metros quadrados de ruas e avenidas do município desde aquele ano.



RISCO DE ACIDENTES

A equipe de reportagem pediu ao engenheiro civil do Ibape-SP (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo), Luis Otávio Rosa, que avaliasse o solo danificado por meio de imagens. O especialista afirma que os buracos podem ter surgido por conta de falha na compactação do material na base da pavimentação do trecho da avenida. Ele afirma que é importante que a Semob investigue a origem do problema ao invés de apenas tapar os buracos, que tendem a aumentar cada vez mais. “Não adianta só fazer uma maquiagem, o buraco vai continuar afundando daqui um ou dois anos. É preciso um reparo profundo”, analisa o especialista.



Creso de Franco Peixoto, mestre em transportes e professor de engenharia da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), alerta que o solo danificado na Avenida Guido Aliberti oferece alto risco de acidente no momento. Se por um lado buracos em vias resultam em uma redução na velocidade média dos veículos que trafegam pelo local, a ação de frear ou desviar do trecho também pode resultar em fatalidades. Após reparar o local, a tendência é que a velocidade média dos veículos aumente, o que também pode gerar acidentes e deve estar entre as preocupações da Prefeitura. “Tratando-se de São Caetano, entendo como fundamental a manutenção. São Caetano detém faz tempo o troféu de (melhor) qualidade de vida e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) alto. Isso é importante para a manutenção desse status”, afirma.



O motorista que se envolver em acidentes por conta dos buracos tem direito a ingressar com ação indenizatória contra a Prefeitura. Ruslan Stuchi, advogado especialista em direito civil do escritório Stuchi Advogados, lembra que é preciso comprovar na Justiça o prejuízo sofrido. “É interessante ter o retrato fotográfico da avenida e testemunha (do ocorrido)”, orienta.