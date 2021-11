Um vice para o Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



O Grande ABC vive hoje um momento de grande visibilidade política, com o protagonismo nacional vivido pelos prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Os políticos vizinhos estão em trincheiras diferentes nas prévias do partido para escolher o candidato a presidente: enquanto Paulo Serra apoia Eduardo Leite, Orlando Morando segue como aliado de primeira hora de João Doria.



Em caso de vitória do governador de São Paulo no próximo domingo, Morando não descarta a chance de se licenciar da Prefeitura de São Bernardo em janeiro para contribuir na coordenação de campanha de Doria para a disputa nacional.



Seja qual for o resultado das prévias, o Grande ABC terá saído vencedor desta disputa interna do PSDB. Mas a chance de crescimento da região não passa apenas pela eleição a presidente. Também está muito ligada ao comando do Palácio dos Bandeirantes.



Morando tem, neste momento, um componente adicional: o prefeito de São Bernardo é hoje um dos nomes mais fortes para ser candidato a vice-governador na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB), que disputará a sucessão de João Doria no ano que vem. Com cinco anos de mandato municipal, o tucano está credenciado para tentar novos voos além da região. Hoje ele é um político experiente e tem uma atuação importante junto ao governo estadual.



É evidente que tanto governador como vice-governador precisam olhar para todo o Estado, mas é inegável que a chegada de um político importante da região ao Palácio dos Bandeirantes pode ajudar a garantir um olhar mais criterioso para as demandas do Grande ABC.



Nesse sentido, este Diário, que sempre foi um porta-voz dos pleitos da região tanto na esfera estadual quanto federal, vai defender toda e qualquer iniciativa que possa beneficiar o Grande ABC e os interesses dos quase 3 milhões de moradores. É o que se espera de quem pode olhar por essa população.