Inglaterra faz 10 a 0 e carimba vaga na Copa; Itália tropeça e vai à repescagem

15/11/2021 | 19:26



A Inglaterra confirmou a vaga para a Copa do Mundo com direito a uma sonora goleada por 10 a 0 diante do San Marino, fora de casa, pela última rodada das Eliminatórias da Europa. Diferente da Itália, que disputará um lugar no Mundial na repescagem, após empatar por 0 a 0 com a Irlanda do Norte e ver a Suíça classificar ao fazer 4 a 0 na Bulgária.

A Inglaterra fez um jogo para entrar na história. Em apenas 45 minutos, o English Team já ganhava por 6 a 0 e fechou a goleada por 10 a 0 na etapa complementar. O destaque acabou sendo o atacante Harry Kane, com quatro gols. Marcaram também: Maguire, Fabbri (contra), Smith Rowe, Mings, Abraham e Saka.

O resultado deixou a Inglaterra na liderança do Grupo I, com 26 pontos. A Polônia, que perdeu para a Hungria por 2 a 1, acabou ficando na segunda colocação e consequentemente com a vaga na repescagem, com 20.

Tetracampeã mundial, a Itália pode ficar sem disputar uma Copa do Mundo pela segunda vez seguida e a quarta de sua história. A Azzurra não teve competência e nem a mesma sorte da Inglaterra, ficou no 0 a 0 com a Irlanda do Norte e terá que decidir sua classificação na repescagem.

A Itália terminou na segunda posição do Grupo C, com 16 pontos, dois a menos do que a Suíça, que confirmou sua vaga na Copa do Mundo ao derrotar a Bulgária, em casa, por 4 a 0.

A bola ainda rolou pelo Grupo F. A já classificada Dinamarca perdeu para a Escócia por 2 a 0, mas seguiu na liderança isolada, com 27 pontos. Com 23, a seleção escocesa, também já estava garantida na repescagem e sonha em voltar a disputar o Mundial, algo que não acontece desde 1998, na França.

Os times europeus classificados para a Copa do Mundo são: Inglaterra, Sérvia, Espanha, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França e Suíça.