Biden assina pacote bipartidário de infraestrutura de US$ 1 trilhão, que vira lei

15/11/2021 | 19:04



O presidente dos EUA, Joe Biden, assinou nesta segunda, 15, o projeto que torna lei o pacote bipartidário de infraestrutura, de cerca de US$ 1 trilhão. A legislação torna este o maior investimento federal em infraestrutura em mais de uma década.

Em cerimônia, Biden reforçou que, entre as medidas, está a de modernizar portos, aeroportos e linhas de trem do país, o que deve contribuir para alívio dos gargalos de oferta. "A América está se movendo de novo. Sua vida vai mudar para melhor", disse.

O presidente afirmou ter certeza de que daqui a 15 anos irão caracterizar este momento como o ponto em que os EUA começaram a ganhar a competição do século XXI. De acordo com o líder americano, os EUA ocupavam o primeiro lugar em rankings de infraestrutura, mas caíram para 13ª posição, com a China e outros países "os alcançando".

*COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES.