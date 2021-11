Brusque respira com vitória e complica o CRB na luta pelo G-4 da Série B

15/11/2021 | 18:44



O Brusque travou um duelo complicado com o CRB, mas conquistou uma vitória importante na luta contra o rebaixamento. Na tarde desta segunda-feira, jogou no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), e venceu por 1 a 0, pela 36ª do Campeonato Brasileiro Série B. O único gol da partida foi marcado por Thiago Alagoano, que chegou a 50 gols pelo clube catarinense.

O resultado deixa o Brusque com 41 pontos, em 15º lugar. Mas a briga contra a degola segue acirrada, uma vez que o Londrina, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, tem a mesma pontuação. O CRB, que poderia entrar no G-4, a zona de acesso à elite, soma 57.

Apesar da vontade dos times e várias tentativas, o primeiro tempo foi marcado por poucas chances de gols. A chegada mais perigosa do CRB foi logo no começo, Pablo Dyego invadiu a área, mas caiu na hora da finalização e o goleiro mandou para escanteio. Já o Brusque assustou em chegada de Garcez, que avançou na intermediária e chutou forte, mas o Diogo Silva defendeu.

O segundo tempo começou mais quente e o CRB assustou no primeiro ataque, com chute forte de Guilherme Romão de fora da área. Não demorou muito para o Brusque responder e, após cruzamento, Edu cabeceou na trave.

Apesar de algumas outras chances, o placar só saiu do zero aos 38 minutos. Thiago Alagoano trocou passes rápidos com seus companheiros e invadiu a área. Foguinho cruzou na medida para que Thiago apenas desviasse para o gol. Este foi o 50º gol dele com a camisa do Brusque, sendo o maior artilheiro do clube.

O gol incendiou a torcida e, apesar de certa pressão do CRB e contra-ataques dos catarinenses, o placar não se alterou mais.

Na 37ª e penúltima rodada, o Brusque joga em casa, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, diante do Operário, às 19h de sexta-feira. No sábado, às 18h, é a vez do CRB receber o Vitória no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 0 CRB

BRUSQUE - Ruan Carneiro; Edílson, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Fillipe Soutto (Foguinho), Jhon Cley (Thiago Alagoano) e Garcez (Bruno Alves); Edu (Sandro). Técnico: Waguinho Dias.

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Claudinei (Marthã), Jean Patrick (Júnior Brandão), Diego Torres (Renan Bressan); Pablo Dyego (Jajá), Emerson Negueba e Nicolas Careca. Técnico: Anderson Valiñas.

GOL - Thiago Alagoano aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo Potiguar (Brusque). Jajá (CRB).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA - R$ 40.440,00

PÚBLICO - 1.537 pagantes

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).