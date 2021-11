Pelé manda mensagem para Lewis Hamilton: 'Obrigado por ser quem você é'

15/11/2021 | 18:29



A homenagem que Lewis Hamilton prestou ao Brasil na comemoração pela vitória no GP de São Paulo de Fórmula 1 no último domingo tem rendido frutos e belas mensagens de agradecimento. O britânico recebeu nesta segunda-feira um recado de Pelé. O "Rei do Futebol" publicou em suas redes sociais uma foto segurando uma camisa da seleção brasileira com os dizeres: "Para Lewis. Nós somos campeões mundiais. Do amigo Pelé".

"Uma atuação maravilhosa. Um dia tão glorioso para você, Lewis Hamilton, quanto para nós, brasileiros. É muito bom ver um piloto da Fórmula 1 levantar a nossa bandeira no pódio. Obrigado por ser quem você é", escreveu Pelé na publicação.

Lewis Hamilton subiu ao lugar mais alto do pódio em Interlagos após superar uma sequência de punições que antecederam a prova principal e a sprint race. O piloto da Mercedes escalou o pelotão e passou a seguir de perto o holandês Max Verstappen, líder do campeonato mundial de pilotos. Após intensa pressão e tentativas de ultrapassagem, finalmente o britânico conseguiu assumir a ponta e assim permaneceu até a bandeirada final.

Após receber a bandeira quadriculada, Lewis Hamilton saudou o público presente no autódromo paulistano e pediu o estandarte brasileiro, com o qual desfilou em seu carro, tal qual Ayrton Senna, em uma de suas vitórias mais marcantes na categoria. No pódio, o britânico permaneceu com a bandeira brasileira. Emocionado, voltou a agradecer o público pelo grande apoio.

Com o resultado surpreendente no Brasil, Hamilton encurtou a distância para Verstappen. Agora, 14 pontos separam os dois pilotos na classificação. O próximo desafio da Fórmula 1 é no domingo, no Catar, que recebe pela primeira vez uma prova da maior categoria do automobilismo mundial.