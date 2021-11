Atenção à República dos Camarões

Do Diário do Grande ABC



A primeira referência que vem à mente dos brasileiros quando se fala em Camarões, país cujo nome oficial é Republique du Cameroun, ou simplesmente, Cameroun, data da Copa do Mundo de futebol de 1990, quando a equipe que ficaria conhecida como Os Leões Indomáveis encantou os amantes do futebol. Passados mais de 30 anos, apesar da lembrança futebolística que permaneceu, os brasileiros ainda conhecem pouco sobre Cameroun e o continente africano, especialmente as oportunidades de negócio. E perdem com isso! A África será um dos grandes mercados das próximas décadas, como já perceberam os países europeus, os Estados Unidos, a China e a Índia, que há décadas investem no continente.



Cameorun, especificamente, é mercado muito promissor para as exportações e investimentos brasileiros. Além de sua população de 28 milhões de habitantes, com um PIB (Produto Interno Bruto) de US$ 94 bilhões, também é integrante, país modelo e principal liderança, da Cemac (Comunidade Econômica e Monetária da África Central), que reúne também Gabão, Guiné Equatorial, República do Congo, República Centro-Africana e o Chade. Esse bloco econômico tem mercado de quase 55 milhões de habitantes e consumidores e potenciais, que somados aos 219 milhões de habitantes da vizinha Nigéria, país mais rico da África, tem população que, até o fim desse século, pode igualar os Estados Unidos, com a diferença de que se trata de mercado onde ainda há praticamente tudo a se fazer, o que explica a forte presença da China, que planeja e trabalha para o longo prazo no continente.



Os empresários brasileiros podem alegar que a China tem recursos financeiros com os quais eles não podem competir. É verdade. Mas, somente para citar um exemplo, o Brasil tem algo que Cameroun, e outros países da África necessitam: conhecimento! Especialmente na tecnologia agrícola brasileira, adequada ao nosso solo, que é muito semelhante ao de muitos países africanos, que hoje importam tecnologia agrícola feita para o solo de países europeus, e precisam adaptá-la. E esse é apenas um exemplo.



As empresas brasileiras podem escolher aproveitar as oportunidades de país inserido em um dos maiores mercados consumidores do mundo. Ou continuar atuando somente dentro do mercado brasileiro, sujeitas aos altos e baixos da nossa economia. Essa decisão estratégica caberá aos líderes empresariais, entidades setoriais e órgãos privados e governamentais de fomento à exportação.



A única sugestão que podemos dar é: olhem para a África! Olhem para Cameroun. Os ganhos de amanhã dependem das decisões que tomarmos hoje.



Vanessa Africani é vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil República dos Camarões.



PALAVRA DO LEITOR

Quem manda

Nesta coluna percebo que há vários analfabetos políticos – eu já fui um desses. Basta ler as costumeiras cartas com críticas aos governantes, seja federal, estadual ou municipal, sequer procuram saber a verdade. Quem manda realmente neste País são os grandes capitalistas, que nem sabemos quem são, mas manipulam no anonimato, conduzindo o País à sua causa. Parte da imprensa coloca reportagens somente das coisas negativas; as boas são desprezadas. Nosso País é comandado conforme segue: imprensa, STF (Supremo Tribunal Federal), Senado, Câmara dos Deputados, governos estaduais e presidente da República, seja ele quem for.

Edson Roberto Peleteiro

Santo André



Rachadinha

Que tal acabar com a rachadinha? É quase espécie de penduricalho, além dos já existentes. Para início de conversa: eliminação sumária, definitiva da vida política e pública de todo político envolvido em rachadinha, além do confisco de todos os seus bens. Dotação dos gabinetes: no âmbito federal no máximo dez funcionários; estadual, sete; e municipal, cinco, para cidades com mais de 200 mil eleitores; e nos demais, três, além de limitar em, no máximo, o dobro do salário do titular para o gasto com a dotação. A rachadinha é um penduricalho duplamente ilegal de tunga ao erário.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



DCNTs

As DCNTs (Doenças Crônicas Não Transmissíveis), relacionadas à dieta alimentar, representam grande risco para a saúde de todos nós. Mas os governos não se importam. Os governos das nossas cidades deveriam acelerar ações à medida em que doenças crônicas não transmissíveis avançam. As nossas autoridades deveriam começar a reconhecer a pandemia das doenças relacionadas à dieta, como obesidade, hipertensão e diabete, que estão acontecendo e tornando as pessoas muito mais vulneráveis e dependentes dos sistemas de saúde. Será que não era a hora de proibir a venda de junk food (comida lixo, na tradução livre) para crianças, ou instituir impostos sobre bebidas açucaradas e fast food, ou instituir os rótulos de advertência, obrigatórios para alimentos com altos níveis de sal, açúcar e gordura, juntamente com a proibição de comercialização desses alimentos para crianças? Fica o alerta!

José Lourenço Pechtoll

Santo André



Passa-moleque

Jair Bolsonaro, provido de explícitas virtudes do mal, não leva a sério sua própria palavra! Assim como garantiu, depois de muitas negociações, se filiar no próximo dia 22 ao PL, do condenado e preso pelo Mensalão Valdemar da Costa Neto, lá de Dubai, onde se encontra, Bolsonaro disse que precisa conversar mais e, como autêntico passa-moleque, adia a filiação. O presidente que fique de alerta, já que Costa Neto é um dos importantes integrantes do Centrão, que até aqui tem garantido ao presidente a não consumação do seu impeachment pelos vários crimes que cometeu contra as nossas instituições.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Moro

Se o implacável ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro vai se candidatar a presidente ou outro cargo eletivo, já que se filiou ao partido Podemos, não importa. O que importa é que esse probo cidadão, assim como contribuiu muito como juiz federal, ao se engajar ao meio político, também poderá muito contribuir com o País. E como ministro desta gestão Bolsonaro, mesmo sem apoio, ou até traído que foi pelo presidente, certamente passou a conhecer melhor as entranhas do poder desta República. Ou seja, se há muito almejamos renovação na classe política, Sergio Moro não deixa de ser bom nome para tal.

Paulo Davi

São Carlos (SP)



Tite e Bolsonaro<EM>

O prefeito da minha São Caetano parece Bolsonaro! O presidente foi deputado por 30 anos, nunca fez nada, ‘bolou’ discurso que enganou muita gente, virou presidente e usa o tempo como chefe da Nação para acabar com ela e com a população. Tite Campanella nunca foi prefeito, está na política mais pelo sobrenome, de um dos maiores prefeitos que São Caetano já teve. Não tem experiência, quer aparecer, e a cada dia nos deparamos com alguma atitude sua para prejudicar a população, a última o aumento da taxa de lixo (Política, ontem). Imaginem como está o morador da cidade, tento Tite ‘dentro de casa’ e Bolsonaro fora dela! A quem recorrer?

João Arcanjo de Lima

São Caetano



Mito(maníaco)

Alguns chamam o presidente Jair Bolsonaro de ‘mito’. Eu prefiro chamá-lo de mitômano, ou mitomaníaco, que é a pessoa que tem tendência de contar aventuras mentirosas como se fossem verdadeiras, que tem hábito de mentir ou de fantasiar. Vocês acreditam que ele, em passeio a Dubai, nos Emirados Árabes, voltou a distorcer dados sobre desmatamento da Amazônia e mentiu, dizendo que a floresta não pega fogo porque é úmida. É mais uma tentativa desesperada de esconder os números recordes de queimadas e desmatamento e passar impressão lá fora de que o cenário é positivo. O mitomaníaco falou que mais de 90% da Amazônia está preservada e que está ‘exatamente igual a quando o Brasil foi descoberto’. Mas o Instituto Brasileiro de Florestas mostra que a devastação já atingiu cerca de 16% do bioma. De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em outubro a área desmatada alcançou 877 quilômetros quadrados. Por causa desse senhor nós viramos motivo de chacota no Exterior. E ainda tem gente que não quer ver que ele faz mal para o Brasil.

Osiel Tibério Gualdabem

Rio Grande da Serra