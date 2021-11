Tatá Werneck revela que já ficou com três convidados do Lady Night

15/11/2021 | 17:11



A nova temporada do Lady Night estreia nesta segunda-feira, dia 15, e para ir entrando no clima do programa, Tatá Werneck resolveu abrir uma caixinha de perguntas para falar do assunto com seus seguidores.

Alguns quiseram saber sobre o programa em si, como por exemplo, se a apresentadora tinha uma temporada favorita. Tatá respondeu que acha que sua favorita vai ser quando tudo realmente voltar ao normal e eles possam ter a participação da plateia novamente.

Tatá também acabou fazendo uma grande revelação em uma das respostas! Um internauta quis saber se ela há havia ficado com algum convidado.

- Já. Antes do programa, quando eu era solteira, mas já. Já peguei três convidados.

Além disso, ela falou sobre nervosismo antes de gravar.

- Eu fico por causa da pandemia, fico desesperada. Se alguém dá uma suspirada eu já fico: Pega ele no cotonete! Mas gravar em si, não.

O programa começa às 23h15, no Multishow.