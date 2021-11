Luciano Huck pede desculpas por comentário sobre peso de Marília Mendonça: - Não farei mais

15/11/2021 | 17:11



No dia 7 de novembro, o programa Caldeirão com Huck prestou uma homenagem para Marília Mendonça, que havia morrido apenas dois dias antes, no dia 5, após sofrer um acidente de avião. Na ocasião, o apresentador da atração gerou polêmica ao cometer uma série de gafes - e, principalmente, ao brincar com o fato de que Marília esteve acima do peso durante algum tempo de sua carreira.

Já no programa do último domingo, dia 14, o Luciano Huck decidiu começar a atração se desculpando pelo ocorrido. No vídeo, ele surgiu dando um passeio de carro enquanto conversava com Seu Jorge e Alexandre Pires, logo na abertura do programa, e falou não só sobre a importância da cantora quanto sobre seu comentário infeliz:

- Quando fiz o comentário me arrependi no mesmo minuto. O mundo está melhorando tanto, superando questões importantes... Tem assunto que a gente não deve falar mais. Não temos mais que falar de estética. Cada um tem que ser feliz do jeito que é. Então, peço desculpas por ter feito um comentário sobre isso. Não farei mais.

O comentário a que o marido de Angélica estava se referindo é uma piada que o apresentador fez sobre a participação de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa no programa, semanas antes do acidente:

- Três semanas atrás, eu estava com as três no palco. Na verdade, era só metade das três no palco, porque elas estavam as três magrinhas.