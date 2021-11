Kourtney Kardashian e Travis Barker recebem críticas por dança sensual em casamento de amigos, entenda!

15/11/2021 | 16:10



Kourtney Kardashian e Travis Barker podem ter assumido o relacionamento há pouco tempo e, mesmo antes de anunciarem o noivado, já eram conhecidos como um casal mais espalhafatoso - principalmente pelas fotos ousadas que compartilham nas redes sociais. Agora, no entanto, essa característica do par parece ter chegado ao ápice conforme internautas condenam o comportamento dos dois em uma festa de casamento de um amigo em comum.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um momento em que Kourtney está descalça, sentada no colo de Travis e de frente para o amado. Quando a música que está tocando dá lugar à faixa All the Small Things, da banda Blink-182 - da qual Barker é baterista -, a mais velha do clã Kardashian-Jenner começa a dançar ali mesmo, fazendo um movimento de sobe e desce. Um homem próximo do casal acaba entrando no clima, e começa a dançar às costas do músico.

O vídeo, no entanto, acabou tendo uma repercussão negativa conforme internautas apontaram que a cena ficou com duplo sentido:

A vergonha alheia atingiu o teto e meu corpo encolheu literalmente, afirmou um internauta;

Eu sempre acho que eles não poderiam ficar mais abusados e eles continuam a me surpreender, disparou outro;

Oh não, por que ela está transando com ele em público, ainda mais no casamento de alguém?, questionou um terceiro.