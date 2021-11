Após festival com mortos e feridos, Drake gastou um milhão de dólares em clube de strip-tease

15/11/2021 | 16:10



No dia 5 de novembro uma correria durante o show do rapper Travis Scott acabou resultando em mais de 300 feridos e nove mortos. O show ocorreu no festival Astroworld, também contou com a performance de Drake.

Mesmo tendo tocado na mesma noite da tragédia, demorou três dias para o rapper se manifestar sobre o ocorrido, e quando o fez, publicou um texto em seu Instagram, no qual um trecho dizia que ele havia passado os últimos dias tentando organizar a cabeça em relação a tragédia.

Mas parece que Drake aproveitou a noite de seu show para também festejar. Segundo o NY Post, após a performance, ele teria ido para um clube de strip-tease, no qual teria gastado cerca de um milhão de dólares.

Além disso, o rapper é uma visita regular no clube, e também teria visitado o local dias antes da tragédia.

Já existem mais de 100 processos abertos contra Travis Scott, Drake e a produtora do evento, Live Nation.