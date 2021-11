Taylor Swift lança clipe de 'I Bet You Think About Me' dirigido por Blake Lively

15/11/2021 | 15:31



Taylor Swift lançou nesta segunda-feira, 15, o clipe da música I Bet You Think About Me, do álbum Red (Taylor 's Version). O vídeo é dirigido pela atriz Blake Lively.

A novidade foi anunciada no domingo, 14, através das redes sociais, quando Taylor publicou uma prévia da produção - um bolo sendo despedaçado por uma mão revoltada.

"Finalmente pude trabalhar com a brilhante, corajosa e divertida Blake Lively em seu debut como diretora. Junte-se a nós enquanto fazemos um brinde e trazemos um pouco de caos", escreveu a artista na ocasião.

I Bet You Think About Me é o segundo vídeo de Red (Taylor 's Version). O curta-metragem de All Too Well foi lançado na última sexta-feira, 12, junto com o álbum e já acumula mais de 23 milhões de visualizações no YouTube.