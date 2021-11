Em entrevista À Oprah, Adele diz que ex-marido, Simon Konecki provavelmente salvou sua vida

15/11/2021 | 15:10



Adele foi entrevistada recentemente por Oprah Winfrey e segundo a People, rolaram algumas revelações durante a conversa.

A cantora falou sobre seu relacionamento com Rich Paul, que veio a público em setembro deste ano.

- Ele é hilário e muito inteligente, sabe? Ele é muito, muito inteligente. É até incrível ver ele fazer o que faz. Nosso relacionamento tem sido fácil, bem leve. É a primeira vez em que eu me amei em um relacionamento e consegui me abrir para amar e ser amada por outra pessoa. Foi no momento certo.

Ela também comentou que se sente muito auto-confiante hoje em dia.

- Teria sido interessante ver qual seria minha reação para qualquer coisa que me machuque agora que me sinto tão segura comigo mesma. Falo isso em relação as áreas fora do namoro também.

Anteriormente, Adele foi casada com Simon Konecki, e disse que durante o processo do divórcio ela parou de beber.

- Quando eu percebi que tinha muita coisa para fazer em relação a mim mesma, eu parei de beber e comecei a me exercitar muito e fazer coisas que me ajudassem a ficar centrada.

Segundo o Just Jared, Adele chegou a ficar envergonhada pelo fato de seu casamento não ter dado certo.

- Parece que eu desrespeitei nossa relação por me casar e me divorciar tão rápido. Só fico envergonhada que não deu certo, sabe?

Apesar do término, ela também reconheceu a importância de seu relacionamento com Simon e mencionou o filho que tem com ele, Angelo:

- Simon provavelmente salvou minha vida, para ser honesta. Ele veio em um momento no qual a estabilidade que ele e Angelo me deram, ninguém mais poderia dar. Eu era tão jovem e acho que estava meio perdida. Ele apareceu e era estável, a pessoa mais estável que eu tinha naquele momento. E mesmo agora, eu confio nele com minha vida.