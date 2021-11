Ed Sheeran, BTS e Manu Gavassi são destaque no MTV EMA de 2021; confira o que rolou no evento!

15/11/2021 | 14:10



Ao longo da tarde e da noite do último domingo, dia 14, ocorreu a premiação MTV Europe Music Awards de 2021, mais conhecida como MTV EMA. O evento, é claro, contou com a presença de diversas celebridades brasileiras e internacionais, além de coroar os melhores talentos do mundo da música ao longo do último ano. Os destaques do evento foram o cantor Ed Sheeran e o grupo de K-pop BTS, além de ninguém menos que Manu Gavassi!

Tratando-se de uma competição cujos vencedores são escolhidos pela votação popular, não é de se surpreender que o maior ganhador da noite foi o grupo coreano BTS! Os meninos saíram da premiação carregando os títulos de Melhor Artista Pop, Maiores Fãs, Melhor Grupo e Melhor Artista de K-pop.

Já o segundo maior vencedor da ocasião foi Ed Sheeran, que levou para cada o maior prêmio do MTV EMA, o de Artista do Ano, e também Música do Ano, com o hit Bad Habits. Manu Gavassi, por sua vez, saiu vitoriosa do confronto com as estrelas Anitta, Luísa Sonza, Ludmilla e Pabllo Vittar, conquistado o título de Melhor Artista Brasileira.

A cantora, é claro, não deixou de agradecer aos fãs pela conquista nas redes sociais, além de comentar sobre a importância do prêmio no atual momento de sua carreira:

GANHAMOS O EMA, SIIIIIMMMMM, GAVASSIERS! VOCÊS SÃO GRANDES ÍCONES DAS VOTAÇÕES! Agora sendo mais profunda e sem caps: Ganhar o EMA de Best Brazilian Act nesse momento da minha carreira parece de verdade um sonho. Um sonho e um abraço de cada um de vocês. Acabei de lançar um álbum, estou prestes a lançar o álbum visual que é meu maior projeto na música até agora... Sei lá... Me faz acreditar que vale a pena mesmo ser completamente você mesma em tudo, trabalhar do jeito que você acredita, com mensagem, com propósito, com conceito (sempre, risos) e obviamente com amor! E sim isso é valorizado! Vocês são incríveis. Me sinto amada hoje, me sinto respeitada por vocês e isso não tem preço.

Confira outros ganhadores abaixo!

Lis Nas X - Clipe do Ano, por Montero (Call Me By Your Name);

Nicky Minaj - Melhor Artista de Hip Hop;

Måneskin - Melhor Artista de Rock;

Yungblud - Melhor Artista Alternativo;

David Guetta - Melhor Artista Eletrônico;

Griff - Melhor Artista Push;

Doja Cat feat SZA - Melhor Collab pela faixa Kiss Me More;

Maluma - Melhor Artista Latino;

Billie Eilish - Melhor Clipe Por Uma Causa, por Your Power;

Saweetie - Artista Revelação;

Taylor Swift - Melhor Artista dos EUA;

Johnny Orlando - Melhor Artista do Canadá.

Outro destaque da noite foi uma interação entre Anitta e Saweetie, que recentemente lançaram a parceria Faking Love. A cantora brasileira fez uma participação online no evento e elogiou o desempenho da colega como apresentadora e também como artista, recebendo uma mensagem carinhosa em retorno:

Um salve pro Brasil! Essa é minha garota Anitta ali!

Mas é claro que o evento contou também com apresentações de peso de diversos artistas, como Ed Sheeran, Saweetie, Griff, Girl in Red, One Republic, Maluma, Imagine Dragons, Måneskin, Kim Petras e Yungblug.