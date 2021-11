Gkay chama Luisa Sonza de talarica e assume reconciliação com Rezende; saiba mais!

15/11/2021 | 13:10



Fim do mistério! Parece que, após muita especulação, Gkay decidiu assumir a reconciliação com o ex-namorado, o youtuber Rezende. A confirmação veio da própria atriz através dos Stories do Instagram, onde ela abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores.

Desse modo, um internauta foi direto ao ponto e perguntou se ela e Rezende estavam namorando. Diante disso, Gkay publicou uma foto fazendo sinal positivo com a mãe e escreveu:

Estou sim.

Gkay e Rezende viveram um romance de cerca de dois meses quando, no começo do ano de 2021, uma personalidade da internet publicou vídeos de Rezende em uma balada e ainda entregou que o Youtuber havia prometido encontrá-la após a festa. O assunto teve grande repercussão, e terminou com Gkay expondo o problema nas redes sociais e anunciando o término ali mesmo.

- Quer ficar de casal na internet e de pu***** na vida real, desculpa amor, porque a minha vida não é uma novela. Pelo menos, eu não preciso de bebida para fazer ou falar o que eu quero. Se eu quiser fazer, eu faço e não fico de personagenzinho na internet, não. Mas, enfim né, macho sendo macho, disparou a artista na época.

Os dois chegaram a se afastar mas, em julho, voltaram a conversar e chegaram a viajar juntos para Dubai, afirmando que iriam resolver suas pendências. Agora, no entanto, eles parecem ter decidido retomar a relação.

Vale lembrar, no entanto, que Rezende foi visto aos beijos com a ex-A Fazenda 13 Erika Schneider durante a festa de aniversário de Flayslane. Eita...

Mas é claro que esse não foi o único assunto abordado pelos fãs! Um internauta decidiu perguntar para Gkay qual era sua amiga mais talarica, e a atriz acabou dando esse cargo para Luisa Sonza! Depois disso, teve ainda quem pediu que Gkay ficasse com Whindersson Nunes para talaricar a loira - e, no fim das contas, a humorista acabou tendo que esclarecer que as duas não estão brigadas e que tudo não passou de uma brincadeira.

A influenciadora digital ainda brincou sobre a suposta lista de participantes do BBB22 que apontava seu nome como integrante do grupo camarote, e falou sobre sua mega-festa de aniversário, conhecida como Farofa da Gkay, que tem duração de três dias e acontece todo final de ano. Diante disso, ela acabou entregando que um dos convidados é ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, e respondeu a pedidos de que ela convidasse Juliette para a comemoração:

Chamar eu já chamei, gente, agora cabe a ela ir ou não.