Filho de Marília Mendonça ainda não sabe sobre a morte da cantora, diz avó

15/11/2021 | 13:10



Ruth Moreira revelou na noite do último domingo, dia 14, durante entrevista ao Fantástico, que Léo, filho de Marília Mendonça, ainda não sabe sobre a morte da mãe.

Com um ano e 11 meses de idade, ele está tendo cuidado pela avó e pelo pai, Murilo Huff, que terão a guarda compartilhada da criança. Léo continuará morando com Ruth.

- Ele ainda não entende o que está acontecendo. Para ele, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele: A mãe está trabalhando. Porque se ele olhar a porta do quarto dela fechada, ele fala mamãe. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Às vezes eu entrava com ele, falava: Mãe não está aqui, não, mamãe está trabalhando, contou Ruth emocionada.

João Gustavo, irmão de Marília, também participou da entrevista e disse que a família ainda pensa em como encontrar a melhor forma de contar sobre a tragédia:

- A gente já pensou em várias várias formas, né? Eu até comentei com a minha mãe esses: a gente vai falar da estrelinha, falar da rainha. A mãe dele foi uma rainha foi uma rainha no Brasil, foi a rainha do Brasil.

Na entrevista, Ruth ainda surpreendeu ao mostrar detalhes da última conversa com Abicieli, tio de Marília e que também estava no avião que acabou matando ele, a cantora e mais três pessoas.

Ela recebeu uma mensagem do irmão momentos antes da queda do avião, em que ele diz que a aeronave estava quase pousando.

- Aí eu subi, fiquei tranquila. Acho que depois que eu subi, o acidente aconteceu. E mãe começa a pressentir, né? Eu já comecei a passar mal antes de a notícia chegar, relembra.

Lembranças

Na madrugada desta segunda-feira, dia 15, Murilo Huff, ex-namorado de Marília, reapareceu nas redes sociais para relembrar uma declaração de amor que a cantora fez para ele no período em que estavam juntos. Eles se conheceram em 2017, tiveram um filho, mas se separaram em setembro deste ano após idas e vindas.

Legado

Maraisa, da dupla com Maiara, também usou as redes sociais para esclarecer sobre a decisão da dupla sertaneja seguir com a agenda de shows que Marília Mendonça faria. A cantora afirmou que não tem sido fácil assumir os compromissos, mas que elas querem manter o legado deixado pela melhor amiga. Confira, abaixo, a declaração completa:

Quando o escritório estava resolvendo sobre quem faria os shows no lugar da Lila, eu me disponibilizei a fazer todos, enquanto Deus me der forças! Eu cumprirei todos que puder porque eu não imagino ninguém fazendo isso, do que eu e minha irmã! Pra mim, é muito difícil forçar um sorriso diante de tudo isso, pra tirar fotos, me mostrar bem no palco, porque na verdade eu nunca estarei.

Mas Deus, aos poucos, vai dando entendimento e mostrando que a gente não poderia parar? Por ela? Por nós! Quero agradecer a todos os fã-clubes e dizer que podem se sentir abraçados, e que, onde estivermos e vocês sentirem que tem um pedacinho dela lá, isso fará tudo valer a pena! O grande intuito desses shows é dar continuidade ao legado dela. É não deixar que o que ela fez, tenha sido em vão! Trazer um pouco de conforto, de paz e de Deus pra cada um de vocês! O que nós queremos nessa vida é levar alegria, bons exemplos e mostrar que somos mulheres fortes, como ela sempre foi. Nós juramos em vida que seria até o infinito e estamos cumprindo nossa palavra, nossa promessa? Até o fim!

Tenho certeza de que Deus vai continuar nos dando muita sabedoria e muita força para que continuemos esse legado. Hoje seria o show dela em Lorena SP! Eu sei que não será fácil, como não está sendo, pq ninguém sabe o que realmente passa em nossa mente e em nossos corações! E é por isso que eu agradeço a força que vocês tem nos dado! E vamos entregar esse show por ela! Vamos fazer acontecer.