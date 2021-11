Juliette e João Vicente de Castro deixam festa juntos

15/11/2021 | 13:10



Juliette terminou a noite de sábado, dia 13, ao lado de João Vicente de Castro! Pelo menos é o que diz Fábia Oliveira, do Em Off. Segundo a publicação, a ex-BBB participou de uma pequena reunião no apartamento de Caetano Veloso no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e deixou o local acompanhada pelo ator global, que é ex de Cleo Pires e Sabrina Sato.

João mora em São Conrado, enquanto Juliette aluga uma casa em um condomínio no final da Barra da Tijuca, o que daria uma distância de mais ou menos uns 14 quilômetros entre um local e outro e, por isso, a carona acabou chamando a atenção.

O ator e apresentador ainda não escondeu a empolgação com a presença de Juliette na casa de Caetano. Ele compartilhou vídeos animados do dueto entre Juliette e Caetano. A campeã do BBB21, por sua vez, apenas falou publicamente sobre o encontro com Caetano, deixando de fora a aproximação com João Vicente.