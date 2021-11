OAB-RJ conduz eleições de diretores e conselheiros que atuarão no triênio 2022-24

15/11/2021 | 12:09



A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) realiza nesta terça-feira, 16, as eleições de diretores e conselheiros que atuarão em todo o Estado para o mandato do triênio de 2022 a 2024. Segundo a OAB-RJ, 92 mil advogados e advogadas estão aptos a votar no pleito, que preencherá cargos do conselho seccional e sua diretoria, conselheiros federais, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (Caarj) e das 63 subseções do Estado.

Quatro chapas concorrem à direção da regional fluminense, entre elas a de Luciano Bandeira, atual presidente da OAB-RJ. As demais chapas são encabeçadas por Sylvia Drumond, Sérgio Antunes e Roque Z.

A apuração das cédulas ocorrerá no local de votação, podendo ser acompanhada por um fiscal de cada chapa. O resultado será publicado no site da OAB-RJ, na noite desta terça-feira, mesmo dia do pleito.

A entidade lembra que o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB determina multa de 20% da anuidade em caso de ausência não justificada na votação.