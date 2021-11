Anitta está vivendo affair com ex-marido de Marina Ruy Barbosa

15/11/2021 | 12:11



Anitta parece ter engatado um novo romance! De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a cantora estaria vivendo um affair com ninguém menos que Xandinho Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa.

Ele, que é empresário, piloto de stock car e herdeiro de uma família bilionária, marcou presença em uma festa que a cantora deu para inaugurar a nova churrasqueira em sua mansão em Miami, nos Estados Unidos. O evento aconteceu no sábado, dia 14, e contou também com a presença de Nicole Bahls e André Marques, que já viveu um romance com a beldade.

Os dois teriam ficado pouquíssimo tempo juntos, mas Xandinho não teria escondido seu interesse pela cantora.

Xandinho não assumiu nenhum namoro publicamente desde o fim do casamento com Marina, que atualmente namora o deputado Guilherme Mussi. Anitta, por sua vez, recentemente teria tido um revival com o ex-namorado norte-americano Michel Chetrit. Eles namoraram por três meses e terminaram em julho deste ano.