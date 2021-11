Zé Felipe chama Felipe Neto de enjoado e youtuber rebate

15/11/2021 | 12:10



Zé Felipe deu o que falar no último domingo, dia 14, após chamar o youtuber Felipe Neto de chato e enjoado. A declaração foi dada pelo cantor, de 23 anos de idade, durante o quadro Rede da Fama, do programa Eliana no SBT.

- A opinião minha, é que ele é enjoado demais. Eu não aceito não! Eu acho ele enjoado.

Virginia Fonseca, esposa de Zé, tentou amenizar a declaração dele:

- Não, é que o Joseph teve um desentendimento com ele na internet né?

Zé, então, continuou:

- Eu acho ele enjoado mesmo, se fosse só aquilo estava bom. Enjoado sabe? Não gosto desses trem de lero lero. Chato, eu acho ele chato, disse.

Zé ponderou que acha o trabalho de Felipe Neto bom e Virginia complementou:

- Não tem nada a ver com a pessoa, com o trabalho, o trabalho dele ele faz com excelência.

E o sertanejo finalizou:

- Mas eu acho ele enjoado.

Felipe Neto, claro, não ficou calado diante do ataque em rede nacional e resolveu se pronunciar através de seu Instagram. Em vídeos no Stories, o youtuber pediu que Zé tomasse um remédio para enjoos, e ainda revelou que o filho do cantor Leonardo não gosta dele por causa de uma fake news.

- Ô, Zé Felipe... Meu parceiro, eu não consigo entender porque você insiste em falar de mim. Se você me acha um enjoado, toma um dramin (...) Cortaram esse trecho da live e inventaram que eu falei que os sertanejos não faziam nada na pandemia pra ajudar os outros. Mentira! Os sertanejos foram os que mais fizeram, coletaram toneladas de alimentos, levantaram fundos. Eu jamais criticaria o cenário sertanejo por isso.