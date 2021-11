Igreja promove Dia Mundial dos Pobres

Arthur Gandini

Especial para o Diário



15/11/2021 | 00:06



A Diocese de Santo André, responsável por todas as paróquias da Igreja Católica na região, promoveu ontem o chamado Dia Mundial dos Pobres. A data contou com missas voltadas a pessoas de baixa renda em todo o Grande ABC, além de cafés da manhã, almoços, lanches e serviços como cortes de cabelo, barba e unha. Também foram organizadas doações de roupas, calçados e alimentos. Outra ação foi a disponibilidade de orientação profissional, além de atendimento médico, psicológico e jurídico. Os eventos contaram com animação musical.

Segundo a Diocese, apenas nas ações realizadas na Praça do Carmo, no Centro de Santo André, 430 pessoas foram beneficiadas com a participação de 191 voluntários. O bispo responsável por administrar a diocese, dom Pedro Carlos Cipollini, celebrou missa no local. Ele incentivou o auxílio dos católicos aos mais necessitados. “Esse apelo do Dia dos Pobres é um momento no qual a Igreja convida todos nós a refletirmos, pensarmos e agirmos em favor dos nossos irmãos”, afirmou na homilia.

O religioso pediu que os fiéis rezassem para Deus por um mundo mais justo e fraterno. “(Devemos) pedir a conversão daqueles que governam para que realmente façam as coisas que precisam ser feitas. Muita coisa pode ser feita para melhorar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Temos uma falta crônica de vontade política para resolver os problemas sociais. Temos essa dificuldade como nação”, criticou.



A data

O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo papa Francisco no ano de 2016. A Igreja Católica no Brasil adotou nesse ano o tema Sentes Compaixão? para refletir sobre a pobreza no País e a crise econômica agravada pela pandemia da Covid-19.

Em entrevista nesse mês ao Diário, dom Pedro ressaltou a importância de a Igreja Católica seguir a chamada “opção preferencial pelos pobres” nas suas ações. “A existência da pobreza é a maior ofensa a Deus. Deus criou o homem e deu a fartura de alimentos. A miséria ofende a Deus, essa situação não é culpa Dele. A missão da Igreja é espiritual no seguinte sentido: se você tem fome, o problema é teu. Mas se o seu irmão tem fome, é um problema espiritual seu”, declarou.