Metrô seleciona empresa para tocar a Linha 20-Rosa

Da Redação



15/11/2021 | 00:02



O Metrô publicou sábado a homologação do vencedor da licitação para contratar o Financial Advisory, que irá desenvolver os estudos do modelo econômico-financeiro e jurídico para a implantação da Linha 20-Rosa, que vai ligar ao Grande ABC, à Lapa, na Capital, passando por Santo André e São Bernardo. O Consórcio Logit-Queiroz Maluf-Almeida&Fleury-EGT foi selecionado e terá nove meses, a partir da assinatura do contrato, para elaborar os estudos.

A ideia é que o projeto apresente soluções inovadoras, para atrair a participação de investidores na implantação da Linha 20-Rosa. Isso passa pela proposição de alternativas de exploração comercial e imobiliária ao longo do trajeto da linha, das estações e dos pátios de estacionamento de trens e de manutenção, bem como os aspectos jurídicos e legais, incluindo os processos de desapropriações de imóveis. Além de propor o modelo, os serviços do Financial Advisory também envolvem a prospecção de investidores (market souding).

A Linha 20-Rosa terá uma extensão de 31 km, com 25 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina e Santo André, passando também pelas regiões da Lapa, Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo, com conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos. Atualmente, o Metrô desenvolve o projeto funcional (primeiro projeto de uma linha) e estudos auxiliares, como Investigação Geotécnica e Sondagens.



Linha 18-Bronze

Uma das alternativas para ligar o Grande ABC à Capital por meio de monotrilho foi descatada em julho de 2019 pelo governo do Estado, que pôs fim ao projeto da Linha 18-Bronze em razão do fracasso em angariar financiamento externo para bancar as desapropriações, primeira etapa do projeto. No lugar, o Palácio dos Bandeirantes, comandado por João Doria (PSDB), deu no primeiro semestre de 2021 sinal verde para que as obras do BRT (ônibus de alta velocidade, na sigla em inglês) sejam iniciadas.

O Grande ABC será contemplado com 18 das 23 estações do BRT, cujas obras devem ficar prontas até 2023. Os ônibus do modal vão partir do Terminal São Bernardo, que já recebe os trólebus que circulam no Corredor ABD, o trajeto vai passar por Santo André e São Caetano, passando ainda pelo Tamanduateí até chegar no Terminal Sacomã, já em São Paulo.

O investimento, que será todo bancado pela iniciativa privada – a empresa Metra teve o contrato de concessão do Corredor ABD, que venceria em 2022, ampliado em 25 anos, ou seja, vai poder operar o sistema até 2046 em troca de se responsabilizar pela construção do BRT – é de R$ 859 milhões. A capacidade de transporte diário será de 115 mil pessoas.