Tucanos relatam insegurança com eleição via aplicativo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



15/11/2021 | 00:14



Tucanos da região relatam insegurança ao realizar cadastro no aplicativo que será utilizado nas prévias que irão definir o candidato do PSDB à eleição presidencial do próximo ano.

Eles deverão escolher entre o governador de São Paulo, João Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Conforme Márcio Canuto, um dos coordenadores do tucanato no Grande ABC e integrante da executiva estadual da legenda, muitos militantes que pretendem votar estão enfrentando dificuldades, principalmente, na hora de realizar o cadastro a partir do reconhecimento da foto que o aplicativo exige para finalizar o registro.

Segundo ele, a instabilidade técnica traz insegurança para a eleição, que está marcada para ocorrer no domingo. Militantes e vereadores deverão utilizar o aplicativo para registrar o voto, enquanto deputados, prefeitos e senadores do partido terão que comparecer em Brasília para confirmar a votação em um dos três candidatos.

“Há certa preocupação, já que é a primeira vez que realizamos uma votação dessa forma. Muitos estão enfrentando dificuldades para finalizar o cadastro. Alguns acabam desistindo (de se cadastrar), porque o aplicativo não reconhece a foto”, afirmou Canuto, que na hora em que falava com a equipe de reportagem auxiliava um integrante do partido a resolver um problema no aplicativo.

A dificuldade com a tecnologia utilizada para a votação da previa é mais um componente que promete esquentar o clima da eleição, principalmente entre Doria e Leite. Os dois tucanos têm trocado farpas desde o início da disputa. Na sexta-feira, por exemplo, durante debate realizado pelo jornal O Estado de S.Paulo, os dois governadores trocaram acusações sobre apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Sobre o dia da eleição, Canuto sustenta que deverá respeitar o resultado “seja ele qual for” e que não tem a intenção de questionar a lisura do pleito. “Toda vez que aparece um problema (no aplicativo), relato a situação para o diretório nacional (do partido) para que todos fiquem cientes”, declarou.