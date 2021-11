Sasha Meneghel será destaque em desfile do São Paulo Fashion Week, saiba mais!

14/11/2021 | 16:11



Na próxima sexta-feira, dia 19, ocorre mais uma edição do São Paulo Fashion Week, a quinta maior semana de moda do mundo. Em 2021, o evento grifado também será palco do primeiro desfile físico da marca Misci, de Airton Martin - que terá ninguém menos que Sasha Meneghel como uma das musas a cruzar a passarela com suas peças.

O estilista Airton nasceu em Sinop, cidade do Mato Grosso que é parte do território amazônico, e foi criado por sua mãe, avó e tias. Justamente por isso, ele tem como inspiração a essência dessas fortes mulheres e também a cultura e as raízes de nosso país, enxergando nesses elementos o potencial para a construção de novas narrativas. Justamente por isso, ele vê em Sasha a personalidade ideal para carregar o nome da marca na data tão especial:

Compartilhamos de valores próximos em relação à sustentabilidade. Mas o que mais me chamou atenção é na força e na preocupação para lidar com meninas em situação de vulnerabilidade, um projeto que a Sasha tem e que muito me encantou. A Sasha cresceu e se transformou numa mulher admirável e é uma honra tê-la na estreia do nosso desfile físico.

A filha de Xuxa Meneghel, por sua vez, revela que a admiração pelas peças produzidas pelo estilista vem de muito tempo, e ressalta a honra em ter sido convidada para o desfile:

Conheci a Misci quando usei uma roupa da marca para participar de um programa de TV. Desde então, me apaixonei pela moda feita pelo Airon. Admiro muito o amor que ele sente pelo nosso Brasil e como ele retrata essa paixão em cada peça. Fiquei muito feliz com o convite para participar do desfile, é muito bom encontrar pessoas no mercado que procuram meios sustentáveis de produção. É algo raro e lindo de se ver.

O evento ocorre em São Paulo, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, localizado dentro do parque do Ibirapuera.