Lore Improta ganha vale night de Léo Santana e curte noite ao lado de amigas!

Lore Improta compartilhou com seus seguidores que ganhou um presente especial de seu marido, Léo Santana! O cantor organizou uma noite especial para sua amada ao lado das amigas, para que ela pudesse sair e aproveitar um pouco.

- Ganhei um vale night hoje que nem eu estou acreditando. Meu marido armou junto das minhas amigas para eu sair de casa. Vão sair todas as amigas que tiveram filho agora e que estão sem sair juntas há muito tempo. Estou tão animada, muito feliz.

A loira disse que Léo e os maridos das amigas vão ficar cuidando dos bebês enquanto elas saem. Nos Stories, ela mostrou um pouco de como foi a noite, e também compartilhou uma foto de todas juntas com uma mensagem especial:

Eu pensei que esse momento fosse demorar um pouco pra acontecer, mas meu marido conseguiu organizar uma saída minha com minhas melhores amigas sem eu saber (sendo duas delas mães, que já tem mais de 1 ano sem sair assim pra curtir - falo por conta dos filhos). Eu não sei nem expressar o que estou sentindo por estar novamente com vocês assim. Obrigada amor, te amo!! Hoje é o dia dos papais ficarem com as crianças.