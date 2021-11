Bruna Marquezine relembra elogio de Adriana Esteves: - Me deu um alívio enorme, talvez eu nunca tenha dito isso a ela

14/11/2021 | 16:10



Bruna Marquezine participou recentemente do podcast Mamilos, e segundo Patricia Kogut, a atriz falou sobre sentir insegurança e ansiedade no dia a dia, e a forma como estes sentimentos a afetam.

- Quando a insegurança bate na porta, a primeira emoção que toma conta de mim é a ansiedade. E em cada situação eu sinto a ansiedade de forma diferente, como agitação, palpitação, inquietude e até mesmo estagnada, com a sensação de ser incapaz de fazer qualquer coisa. É muito angustiante.

Bruna também relembrou um elogio muito especial que recebeu de Adriana Esteves, e que foi algo importante para ela na época.

- Adriana Esteves me abordou e elogiou o meu trabalho, no momento em que a minha atuação na última novela foi bastante criticada pelo público logo no início. Nós estamos muito expostas e, claro, ouvir aquelas palavras de uma atriz tão talentosa me deu um alívio enorme, um apoio importante e talvez eu nunca tenha dito isso a ela.

A atriz ainda comentou sobre sua amizade com Priscilla Alcântara, vencedora do The Masked Singer.

- Muitas mulheres já me inspiraram, me ajudaram a sair do fundo do poço e me incentivaram. Por exemplo, a cantora Priscilla Alcântara, que é uma amiga, talvez a de menos tempo na minha vida, mas extremamente sincera, com quem eu me sinto à vontade para dividir cada conquista e próximo passo.

O podcast vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 15, no Globoplay.