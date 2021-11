Britney Spears aparece usando peça de estilista brasileira

14/11/2021 | 14:11



Britney Spears está livre de sua tutela e seu Instagram segue sendo um dos melhores para se acompanhar ultimamente! A cantora está extremamente ativa nas redes sociais, mostrando seus gostos e compartilhando um pouco de sua vida.

Em suas publicações mais recentes, Britney apareceu com um belo top de mangas longas bufantes na cor verde menta e com uma estampa discreta de bolinhas. A loira publicou dois Reels posando como uma modelo exibindo as roupas, e também publicou uma série de fotos com a peça.

Mas a melhor parte é que além de lindo, o top é da estilista brasileira Patricia Bonaldi! A informação é da própria PatBo, que comentou em todas as publicações de Britney.

Muito orgulhosa de te ver usando minha marca, escreveu ela em um Reels da cantora.

Usando PatBo! escreveu ela em uma foto, junto de uma série de corações e carinhas de surpresa.

Arrasou, né?