Legado de Marília Mendonça ultrapassa 300 músicas e ainda conta com faixas inéditas

14/11/2021 | 14:11



A morte de Marília Mendonça, que ocorreu no dia 5 de novembro após um acidente de avião, chocou o país e deixou familiares e fãs abalados. Apesar disso, a importância da Rainha da Sofrência na música brasileira e na abertura de portas para a atuação feminina nesse meio não será facilmente esquecida, como aponta o jornal Extra. Isso porque, além de um vasto acervo e de composições e parcerias ainda não lançadas, a artista também foi inspiração direta para que outras mulheres se aventurassem no feminejo.

De acordo com o veículo, o impacto de Marília no meio da música sertaneja teria sido reconhecido até mesmo pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que cuida dos direitos autorais das músicas. Segundo dados da instituição, a artista - que escreveu sua primeira canção com apenas 12 anos de idade - tem 324 músicas registradas em seu nome, além de 391 gravações cadastradas, entre projetos solo e parcerias. Após a morte da cantora, o próprio órgão teria afirmado que Mendonça foi uma artista essencial para o sertanejo.

Além disso, Marília havia gravado conteúdos inéditos com outros artistas, sendo ao menos cinco trabalhos a serem lançados: um com a dupla Hugo e Guilherme, outro com os sertanejos Guilherme e Santiago, um ao lado da dupla do caçula João Gustavo, Dom Vittor e Gustavo, além de uma faixa com Ludmilla e outra com a cantora mexicana Dulce María. Isso sem falar do projeto Patroas, ao lado de Maiara e Maraisa, que segue sem definição. O Extra ainda ressalta que não há previsão de quando esses trabalhos serão lançados, e se haverá algum tipo de homenagem para a cantora.

Supostamente, Mendonça também teria deixado uma coleção de composições não gravadas, já que foi recuperado do acidente seu caderno de composições. De acordo com o advogado da família da cantora, o item foi entregue aos familiares de Marília, e ainda não há informações sobre a possibilidade de que outros artistas gravem as letras escritas por ela.

Entre as artistas impactadas por Marília estavam Yasmin Santos, que chegou até mesmo a dividir o palco com a Rainha da Sofrência, Lauana Prado, Luiza, da dupla com Maurílio, Mariana, da dupla com Matheus, e também a dupla de irmãs Júlia e Rafaela - ambas com apenas 19 anos de idade. Não se pode esquecer ainda que foi Mendonça quem estimulou o irmão mais novo, João Gustavo, a se lançar no meio da música sertaneja - o rapaz tem em seu repertório uma música não lançada ao lado da irmã e também uma faixa com Murilo Huff, ex-namorado da cantora e pai do pequeno Léo, de um ano e onze meses.

A artista ainda deve dar nome ao hospital em que nasceu, na cidade de Cristianópolis, a 90 km de Goiânia, e foi apontada como inspiração para a personagem de Alice Wegmann na série Rensga Hits, que está em fase de preparação para o Globoplay. A cantora, inclusive, estava cotada para fazer uma participação especial na trama.

Murilo Huff e Ruth Dias publicam mensagens de fé

No último sábado, dia 13, pouco mais de uma semana após a morte de Marília Mendonça, sua mãe, Ruth Dias, e seu ex-namorado, Murilo Huff, participaram de um culto em memória da cantora. Horas depois, os dois publicaram mensagens de luto e fé nas redes sociais.

Através do Stories do Instagram, dona Ruth publicou um trecho da canção gospel Vai valer a pena:

Não compreendo os teus caminhos / Mas te darei a minha canção / Doces palavras, te darei / Me sustentas em minha dor / E isso me leva mais perto de ti, / Mais perto dos teus caminhos / E ao redor de cada esquina, / Em cima de cada montanha, / Eu não procuro por coroas, / Ou pelas águas das fontes / Desesperado, eu te busco / Frenético, acredito / Que a visão da tua face / É tudo que eu preciso.

O cantor sertanejo, por sua vez, usou o Twitter para publicar um trecho da música És o meu alívio, de Jesse Aguiar:

És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar?

Ruth Dias denuncia golpe em seu nome

Enquanto lamentava a tragédia envolvendo a filha, Ruth Dias acabou sendo usada por um perfil falso que aplicavam golpes nos fãs da família da cantora. Através do Stories do Instagram, a mãe da cantora denunciou um perfil com usuário muito parecido com o seu, que pedia aos internautas transferências de dinheiro através do PIX. Quem alertou Rith sobre o ocorrido, de acordo com o jornal O Globo, foram os próprios fãs de Marília.

Recentemente, Murilo Huff também denunciou um golpe semelhante, afirmando que um perfil falso estava abordando internautas afirmando estar com problemas em sua conta bancária e pedindo ajuda financeira.

Suposto affair de Marília se pronuncia

Apontado como affair de Marília Mendonça, o cantor Matheuzinho, de 26 anos de idade, usou o Instagram para agradecer o carinho que recebeu dos fãs após a trágica morte da artista. De acordo com o jornal Extra, o sertanejo viajou para Goiânia para acompanhar o culto em homenagem à Rainha da Sofrência, e retornou para São Paulo pouco depois.

Na rede social, ele teria publicado um vídeo falando sobre a perda da cantora:

- Estou em casa, em São Paulo, e só agora consegui falar. Muita coisa para assimilar. Queria agradecer todas as mensagens de carinho e amor que venho recebendo. De verdade. Queria mandar um beijo do fundo do meu coração para a família da Marília, do Bahia (produtor da cantora), do Silveira (tio da artista). Desejo muita força e que Deus abençoe vocês infinitamente. Fiquem bem, porque é assim que Marília quer ver a gente aqui. Muita luz, muita paz e muito amor.