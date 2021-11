Centros públicos do Grande ABC têm 896 vagas de emprego nesta semana

Do Diário do Grande ABC



14/11/2021 | 20:40



Os trabalhadores do Grande ABC que buscam nova colocação ou o primeiro emprego têm pelo menos 896 vagas disponíveis nos centros públicos nesta semana, com destaque para a unidade de São Caetano, que concentra a maioria, com 314 oportunidades. Há também opções exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência), sobretudo na unidade da Prefeitura de Diadema, com 57 postos, sendo 20 para trainee com nível universitário.

No CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) de Santo André são 24 oportunidades, entre as quais, analista de recursos humanos (seis). Também há vagas para auxiliar de cozinha (duas) e porteiro (duas). Para atendimento presencial o candidato deve agendar horário no telefone 4433-0776, que funciona das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. O CPETR fica localizado na Prefeitura, no piso do estacionamento.

Já na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo são 241 postos de trabalho, entre os quais auxiliar de limpeza (100), auxiliar de logística (92), motorista de caminhão (14) e operador de telemarketing (dez). A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

São Caetano oferece 314 vagas, com destaque para profissionais de limpeza residencial (30), eletricistas (25) e mecânico montador (25). O cadastro é feito pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Já em Diadema são 90 oportunidades, das quais 57 para pessoas com deficiência, com destaque para a função de trainee (20) com nível universitário e operador de televendas (20). A unidade também oferece postos de trabalho para mecânico de ar-condicionado (quatro), marceneiro (cinco) e analista de PCD com conhecimento no ramo gráfico (três). Os interessados podem se cadastrar no site emprega.diadema.sp.gov.br.

Terceira cidade em número de vagas nesta semana, Mauá oferece 104 oportunidades no painel do CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), inclusive para pessoas com deficiência, como auxiliares administrativo e de produção. Existem ainda opções para costureira, operador de telemarketing e eletricista de automóveis.

Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, com RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30. Para mais informações, o telefone do CPTR é o 4512-7779.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires possui 56 vagas, como para faxineira (dez) e estágio para operador de telemarketing (20). O endereço é Avenida Capitão José Gallo, 55, Centro, e o funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Informações pelo telefone 4824-4282.

O PAT de Rio Grande da Serra possui 67 oportunidades, com destaque para serralheiro (20) e encanador industrial (dez). O currículo pode ser enviado para o e-mail patrgs.vagas@gmail.com. da Redação

Ribeirão realiza feirão de emprego

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da SDER (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda), vai promover na próxima quarta-feira o Feirão Emprega +. O evento será realizado na Vila do Doce, das 8h às 15h.

No local haverá entre dez e 15 estandes para receber currículos, realizar triagens e recrutar interessados para possíveis vagas.

“Nosso objetivo é aproximar as empresas e agências de empregos das pessoas que buscam uma oportunidade de trabalho”, explicou a secretária da SDER, Marli Silva. Ela revela que está otimista com aumento do movimento no comércio no fim do ano, sobretudo por conta da flexibilização nas regras sanitárias de combate ao novo coronavírus.

“Este é um período que muitos desempregados veem uma oportunidade de recolocação. Queremos ajudá-los nesse processo e, consequentemente, aumentar o índice de empregabilidade na nossa cidade”, disse.

Entre janeiro e outubro deste ano, 1.020 empregos formais já foram criados por meio de iniciativas da secretaria, desenvolvidas em parceria com empresas da cidade e região.<TL>