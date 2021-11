Confiantes, torcedores do Tigre chegam tranquilamente ao 1° de Maio para final

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



14/11/2021 | 10:27



Pouco menos de uma hora antes da segunda partida da final da Copa Paulista entre São Bernardo FC e Botafogo começar neste domingo, 14, no Estádio 1° de Maio, a movimentação do lado de fora da praça esportiva é tranquila. Aos poucos, a confiante torcida aurinegra vai chegando e acessando o local. A bola rola a partir das 11h.

Primeiros da fila, o administrador de empresas Victor Nadal, 29, e o filho Hector, 5, esbanjaram confiança na reviravolta do Tigre, que precisa vencer por três gols de diferença para ficar com o título, após derrota por 2 a 0 em Ribeirão Preto. Se triunfar por dois gols a mais, a definição será nos pênaltis.

"Vai ser 3 a 0", disse Victor Nadal, que não quer ver outra decisão nos pênaltis neste ano. "Já foram duas na Série A-2 (inclusive na final contra o Água Santa, vencida pelo São Bernardo FC), já está bom", emendou. "Independentemente do resultado, o time está de parabéns pela temporada. Mas queremos esse caneco", complementou, recordando os feitos de 2021: o título da Série A-2, o acesso de volta à elite e a classificação para a Série D do Brasileiro.

Neste sábado, Victor e outros torcedores compareceram ao último treino do Tigre, no mesmo 1° de Maio, em demonstração de apoio e confiança. O administrador, inclusive, presenteou os jogadores Pará, Leandro Amaro e Rodrigo Souza com quadros pelos 50 jogos feitos pelo clube. "Desde a fundação a gente gosta de estar perto dos jogadores. E a gente espera que eles fiquem para o ano que vem, para já poder ter uma espinha dorsal para quem chegar saber como é aqui", finalizou.