Estações do ano: por que existem?

14/11/2021 | 09:17



Durante todo o ano ocorrem as quatro estações: primavera, verão, outono e também o inverno. Mas, por que será que esses períodos existem?



As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra com relação ao Sol. Para entender melhor: o movimento do nosso planeta em torno do astro-rei dura um ano. Esse deslocamento recebe o nome de translação e a sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Ou seja, se a Terra não se inclinasse em seu próprio eixo, não existiriam estações durante o ano e cada dia teria 12 horas de luz e 12 horas de escuridão.



Parece confuso, mas não é tanto assim. O eixo do planeta Terra forma um ângulo com seu plano orbital. Durante o verão os dias amanhecem mais cedo e as noites chegam mais tarde. Ao longo dos três meses, o Sol se volta lentamente para o Norte e os raios solares diminuem a inclinação. Já no início do outono os dias e as noites têm a mesma duração: 12 horas. Isso é possível graças à posição do Sol, que estará na linha do Equador. Porém, o Sol vai continuar seu distanciamento para o Norte. A partir daí os raios solares atingem o mínimo de inclinação no começo do inverno, e, ao contrário do verão, os dias serão mais curtos e as noites, mais longas.



Depois disso, o Sol vai começar a se deslocar na direção Sul. Dando início, então, à primavera, período em que os dias e as noites terão a mesma duração. Portanto, as estações do ano e a inclinação dos raios solares variam conforme a mudança da posição da Terra em relação ao Sol.