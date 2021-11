Quase 60 anos de Homem-Aranha

Yasmin Assagra

Faz quase 60 anos que Homem-Aranha escala as paredes dos prédios, prende bandidos e enfrenta supervilões. Um dos heróis mais populares do planeta, apesar da idade, mantém a cara e o jeito de adolescente. O tempo passa e ele segue desafiando o perigo e conquistando fãs de todas as idades e em todas as partes do planeta.



O personagem surgiu em 1962, na revista Amazing Fantasy, da Marvel, pelas mãos dos desenhistas Stan Lee, Jack Kirby e Steve Dikto (leia mais na página 5). Com o passar do tempo, foi para a TV e também para o cinema.



Tudo começou com uma excursão escolar a um laboratório. Lá, o jovem Peter Parker foi picado por uma aranhã contaminada por radiação. Esse acidente fez com que ele adquirisse superpoderes. Dentre eles a aderência para escalar paredes e o sentido aranha, que permite antever o perigo. Habilidade que livra o ‘amigão da vizinhança’ (como também é conhecido) de tiros disparados pelos inimigos e outros contratempos.



Órfão de pai e mãe e criado pelos tios, Peter Parker, como todo adolescente diante de uma situação nova, ficou confuso quando descobriu as habilidades aracnídeas. Criou então uma roupa colorida, a máscara e as pulseiras que disparam teia.



Depois de uma participação fracassada em uma luta de vale-tudo, na qual venceu, mas ficou sem o prêmio porque foi enganado e ainda perdeu o tio, assassinado por um bandido, ele resolveu enfrentar o crime. Começava aí uma trajetória que já tem muitos capítulos.



As piadas que faz durante as lutas e as dificuldades de conciliar a vida real com as aventuras, trasnsformaram o Homem-Aranha em um ícone. Suas ações na TV e nos filmes são imitadas principalmente pelas crianças.



Exemplo disso é Cauã Gomes de Melo, 5 anos, que mora em Santo André. O garoto conta que já assistiu todos os filmes e sempre que tem oportunidade, pede presentes com a marca do Homem-Aranha. Ele tem brinquedos, camisetas, tênis e até lençol.



“O que eu mais gosto nele é quando ele lança as teias e escala as paredes também”, comenta.



Se pudesse ser o Homem- Aranha por um dia, Cauã iria se esforçar para representar bem o herói. “Queria salvar o mundo”, dispara.



Nos filmes e nas histórias da TV o Homem-Aranha nem sempre salva o mundo, mas luta para proteger Nova York, a cidade em que vive, de inimigos como o Duende Verde ao Doutor Octopus, Rino, Lagarto, Escorpião, Abutre, Gatuno, Gata Negra e o Camaleão.

Três criadores deram vida ao herói na década de 1960

O Homem-Aranha surgiu em 1962, na revista Amazing Fantasy, da Marvel (foto ao lado), e foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Steve Dikto. Kirby participou somente do desenvolvimento inicial do personagem, mas nunca foi desenhista regular. Já as histórias ficavam a cargo de Lee e Ditko.



Desenvolvido para os quadrinhos, o Homem-Aranha foi adaptado para várias mídias, de fácil identificação, para praticamente qualquer leitor e para qualquer idade. O adolescente Peter Parker, verdadeira identidade do Aranha, vive com seus tios May e Ben Parker. De início, o Aranha foi inspirado no personagem The Spider, protagonista de histórias pulps – revistas da década de 1900. Em suas primeiras aventuras ele já chamava atenção por ser um adolescente comum, e não se encaixar entre os heróis musculosos. Além de suas responsabilidades como herói – que não são poucas – também precisa lidar com suas preocupações do dia a dia, como arrumar emprego, com a namoradas e também pagar suas contas.



Atualmente o Homem-Aranha também estrela filmes e séries da Marvel Studios para todas as idades. Um dos lançamentos mais recentes é a primeira série original do estúdio para crianças pré-escolares: Spidey e Seus Amigos Espetaculares, disponível no Disney+.