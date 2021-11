Bruninho visita seleção brasileira, ganha camisa e se emociona ao conhecer Neymar

13/11/2021 | 22:20



Tite se emocionou antes do jogo da seleção brasileira com a Colômbia com a história de Bruninho, hostilizado por santistas após pedir a camisa do goleiro palmeirense Jailson. O treinador convidou o menino para ver o jogo na Neo Química Arena e ainda para acompanhar um treino. Neste sábado, o garoto de 9 anos foi à concentração e aos trabalhos na Academia de Futebol. Ganhou camisa de Neymar e não conteve as lágrimas.

Trajando a camisa do Santos, no qual joga nas categorias mirins, o garoto que havia recebido mensagem carinhosa de Neymar, finalmente pôde conhecer o seu ídolo. O astro da seleção brasileira fez questão de presentear Bruninho com sua camisa.

O presente deixou Bruninho bastante entusiasmado, mas ter Neymar falando com ele, frente a frente, foi demais. O menino acabou caindo no choro com um encontro pouco provável antes do ato de vandalismo de alguns santistas. Acabou amparado num abraço carinhoso do camisa 10 enquanto não continha as lágrimas.

A visita à concentração apenas abriu o dia de Bruninho. Ainda havia um treino no CT do Palmeiras e claro que ele seria o centro das atenções. E na casa palmeirense, a camisa santista não impediu que ele seguisse um dia de atrativos.

Foram muitas fotos de Bruninho no meio dos jogadores da seleção. E diversos autógrafos. A emoção do menino era gigante, mas agora o sorriso estampava seu rosto. Tite também fez questão de rubricar a camisa santista de Bruninho, que ainda ganhou mais um caloroso abraço do treinador.

Vivendo dias dos sonhos após uma tarde de pesadelo, Bruninho pôde acompanhar a vitória santista sobre o Red Bull Bragantino das tribunas da Vila Belmiro e a classificação da seleção brasileira à Copa do Mundo com triunfo sobre a Colômbia por 1 a 0 em um dos camarotes. Neste sábado, acompanhou de perto como é um trabalho em campo da equipe nacional.