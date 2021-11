Lá ia o menino com o seu sapicuá...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/11/2021 | 00:17



Luizinho Marotti tem uma história de vida dignificante, em várias áreas, com um predicado a mais: o acervo reunido.

São fotos e outros documentos sobre os Marotti que resvalam pela história de São Bernardo, com seus personagens, paisagens, acontecimentos e um linguajar usado pelos antigos que vai se perdendo.

Um exemplo: vocês já ouviram falar em sapicuá? Este foi um dos termos usado por Marotti na entrevista que fizemos com ele na semana passada.

– Marotti, o que quer dizer ‘sapicuá’?

– É coisa de italianos. Menino, eu vendia leite na Vila Gonçalves, e levava seis litros no sapicuá e dois na mão. Três litros de um lado, três do outro, no sapicuá, pendurado nos ombros...

Recorremos aos dicionários. E lá está, entre outras definições, que sapicuá é palavra tupi-guarani que significa saco amarrado ou costurado na ponta, para trazer às costas. Cesto, balaio, patuá, piquá, apicuá, patiguá, piguá...

Luizinho Marotti, 90 anos. Lúcido. Ele fala da São Bernardo rural, das fábricas de móveis, do palavreado usado, da influência da Igreja, do drama da II Guerra Mundial, da Procissão dos Carroceiros, do futebol na Vila de São Bernardo, do clube Alameda Glória, da Irmandade do Santíssimo Sacramento, da sua profissão de entalhador – que preserva até hoje –, do futebol feminino que ele trouxe para São Bernardo, das quadrilhas juninas, da Corporação Musical Carlos Gomes, do jogo da bocha, de tanta coisa mais.

Para cada assunto, uma foto, um documento. Acompanhem. Luiz João Marotti estará conosco em muitas outras edições. A gente vai avisando.

Diário há meio século

Domingo, 14 de novembro de 1971 – ano 13, edição 1690

Prefeitos – O prefeito de São Bernardo, Aldino Pinotti, era internado no Hospital São Bernardo para se restabelecer de estafa. Recebe a visita dos prefeitos de Santo André, Newton Brandão, e de São Caetano, Oswaldo Massei, acompanhados do vereador Américo de Moraes. Segundo seu médico, Dr. Enzo Ferrari, Pinotti receberia alta no dia seguinte.

Nota – Pinotti, Brandão e Massei partiram. Américo de Moraes e Dr. Enzo (hoje articulista na Folha do ABC), permanecem entre nós.

Gente – Há meio século, Brasil Thaumaturgo era o proprietário da Floricultura Brasil, fundada em 1946 em Santo André.



Em 14 de novembro de...

1901 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (hoje ‘da Serra’): acham-se concluídos os trabalhos da ponte sobre o Rio Grande. Serviço completo. A ponte ficou um metro acima do aterro. Falta elevar o próprio aterro e fazer os pontilhões, com os moradores obrigados admirar um objeto de capricho.

1916 – Deixa Ribeirão Pires, onde esteve estabelecido por largos anos com loja de fazendas, o Sr. José Elias Chieddi. Mudou para Rio Preto.

Professora Adelina Martins assume cadeira no 1º Grupo Escolar de Santo André.

1956 – Vereador José Hildebrando de Paula apresentou projeto de lei criando o Mercado Municipal de Santo André.

Clube de Xadrez de Santo André marcando para o feriado de 15 de novembro um churrasco dançante no Sítio Martinelli, que ficava na divisa com a Vila Baeta, em São Bernardo.

1976 – Clube Atlético Aramaçan faz domingueira animada pelo conjunto Casa das Máquinas.

1991 – Começa, em Ribeirão Pires, 2ª Festa do Peão de Boiadeiro e Cavalgada: houve rodeio no campo de futebol do bairro Santa Luzia.

Chegam os primeiros filmes em 3D na região, segundo a videolocadora da Acascs, em São Caetano. São dois títulos: Frankenstein de Andy Warhol e o pornô Sugar Brown.

No Canindé, pelo Campeonato Paulista: Corinthians 1, Santo André 0.

Hoje

Dia dos Bandeirantes

Dia Mundial de Combate ao Diabetes

Santos do Dia

Serapião. Mártir espanhol.

Veneranda. Mártir do século II.

Nicolau Tavelic e companheiros. Presos e mortos em 1384.

Lorenzo O’Toole. Arcebispo irlandês falecido em 14 de novembro de 1180.

Municípios brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santana de Parnaíba (1625), Lorena (1788) e Serra Azul (1927).

Pelo Brasil, entre outros, Flores de Goiás, Ponte Alta do Tocantins; Cascavel, Marialva e Pato Grande (no Paraná); Nova Palmira (Paraíba); e São Martinho (Santa Catarina).