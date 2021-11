Vai ter Papai Noel

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



14/11/2021 | 00:11



Ele esbanja simpatia e tem natural facilidade de fazer a alegria das crianças – muitas vezes até dos adultos. Agora vacinado, de máscara e respeitando as regras de distanciamento ainda em vigor nesta retomada das atividades econômicas, o Papai Noel está de volta aos shoppings da região.

Longe do público em 2020 devido às restrições impostas para conter a proliferação do coronavírus, período em que ficou em home office e atendia de forma virtual, o Bom Velhinho retorna ao trono, reencontra a criançada – com adaptações – e mantém a tradição de receber os pedidos inocentes e cheios de esperança, além de abraços, beijos e muitas fotos com os pequenos.

Ano passado foi atípico a esses profissionais, já que o Papai Noel é sinônimo de fila para retratos, o que favorece a aglomeração. Mas, neste ano os nove shoppings que ficam na região se preparam e reapresentam à criançada seus papais noéis, além de oferecer infinidade de atividades nesta época de festas.

Incorporando o personagem no Shopping Praça da Moça, em Diadema, José Roberto Batista, 70 anos, passou pela experiência em 2020 de não poder fazer o que mais gosta: receber o carinho direto da meninada. Teve de ser de modo virtual. Mas ele diz ter certeza de que neste ano vai ser diferente. “Imaginem! O Papai Noel com a saudade que está da garotada e a garotada com a saudade que está do Papai Noel. Nós estaremos bem pertinho e vamos, sem dúvida alguma, matar as saudades.”

Há cinco anos o Bom Velhinho no Shopping Pátio Paulista, centro de compras da Capital, o andreense Valter Fontanez, 61, espera que o reencontro “seja maravilhoso”. E, antes de receber os pedidos, ele tem um à gurizada. “Que continuem a se cuidar, e mesmo que mandem tirar a máscara, segurem mais um pouco, porque não quero ver nenhuma criança doente, nem adulto. Chega o que nós já passamos.”

“O reencontro será muito especial, mais mágico do que é normalmente. Certamente será cheio de emoções, que estarão misturadas entre lágrimas de alegria, esperança e muita gratidão por estarmos juntos novamente comemorando o Natal”, declara Mauricio Faria de Oliveira, 59, o lendário personagem de Natal do Atrium, em Santo André.

Estão preparados também para os pedidos, que são sempre os mais diversos, e que procuram acolher com atenção e carinho, mas acham que os relativos à saúde devem predominar desta vez. É o que crê Pedro Ramires Medina Filho, 59, do andreense Shopping ABC. “As crianças me param na rua querendo saber se sou Papai Noel e sempre perguntam: ‘Será que vai terminar esta pandemia? Será que vai voltar ao normal? Será que vai ter Papai Noel?’ Acredito que esses pedido virão.”

“A garotada pequenininha ainda quer seu presentinho, quer, na noite de Natal, acordar e encontrar um presente lindo embaixo da árvore de Natal. Mas os maiorzinhos já pensam um pouquinho diferente, pedem saúde, paz, harmonia, um bom trabalho para o papai, para a mamãe”, revela José Roberto, do Praça da Moça.

De modo geral, além dos presentes, todos querem que os papais noéis da região, assim como milhares em todo o planeta, espalhem alegria e afeto, como sempre foi, não deixem que a vilã pandemia roube as atenções e tragam de volta o espírito natalino. “Espero todo mundo (visitantes) para eu poder pelo menos estar perto. Se me pedir um abraço, darei dois, um do ano passado e outro deste. Vou abraçar muito”, conclui Valter.

Barba branca e barriga saliente são requisitos ao posto

O conjunto de acessórios para destacar o personagem contém a tradicional roupa vermelha com detalhes em branco. Na cabeça o gorro, na cintura o cinto e nos pés a bota, ambos pretos. E, nas costas, o grande saco intumescido de presentes. Mas o que mais identifica esses heróis da criançada são, sem dúvidas, a barba branca e a saliente barriga, muito bem cultivadas ao longo do ano.

“A Mamãe Noel não gosta que o Papai Noel fique muito barrigudo, então ela controla a alimentação, obriga o Papai Noel a fazer vários exercícios, bicicleta. ‘Vamos trabalhar rapaz, vamos caminhar’”, brinca José Roberto Batista, Papai Noel do diademense Praça da Moça.

“Tenho um profissional de confiança que me atende praticamente todo mês para aparar e hidratar o cabelo e a barba, entrega Pedro Ramires Medina Filho, do andreense Shopping ABC.

Na rotina de Valter Fontanez também está inserido o cultivo das características do personagem. Além disso, ele faz questão de agradar os pequeninos. “Fico o ano inteiro me preparando, não corto a barba. E, inclusive, ando com pirulitos. Se encontro uma criança na rua, desde que esteja com os pais, entrego pirulito. É isso o ano inteiro.”

Mauricio Faria de Oliveira, do Atrium Shopping, em Santo André, diz que a barba é abençoada por Deus, já a proeminência externa do abdome não é de agora. “Normalmente mantenho e só vou ajeitando e aparando (a barba), como é branca naturalmente apenas mantenho limpa, escovada e aparada. Já a barriga me acompanha há um bom tempo e não requer esforço”, revela.

Eles esperaram o ano todo para, nesta época de festas natalinas, compartilhar de novo a alegria após triste e dolorosa pandemia. E sentem-se, também, satisfeitos por isso. “Papai Noel é Papai Noel o ano todo, ele vive a imagem do Papai Noel, esse personagem maravilhoso. Eu posso dizer que eu estou feliz sendo o Papai Noel”, finaliza José Roberto.

Centros oferecem várias outras atrações

A programação nos nove centros de compras da região também inclui outras atrações. O Atrium, em Santo André, dará cupom a cada R$ 200 em compras para concorrer a um Hyundai HB20 zero-quilômetro. No Grand Plaza é possível se divertir em patinação no gelo, roda-gigante iluminada, carrossel e carrinho de bate-bate. No Shopping ABC há oportunidade de tirar fotos no box ‘instagramável’ do Cartoon Network com os bonecos dos Ursos sem Curso, entre eles Finn e Jake, da Hora da Aventura, Ben 10, Steven, de Steven Universo, Meninas Super Poderosas, Irmão do Jorel e Titio Avô. ]

Em São Bernardo, o Golden Square disponibiliza minicircuito de locomotiva com vagões para transportar até 12 crianças e também escorregador-trem. No Plaza, os pequenos poderão tirar fotos com o Bom Velhinho em trono separado e dedicado a eles, além de minipoltrona para pets. E no Metrópole, R$ 350 em compras dão ao cliente direito a um panettone trufado de mousse de chocolate de 550 g da Kopenhagen.

O ParkShopping, em São Caetano, oferece totem digital para tirar fotos com o personagem natalino. É necessário baixar o aplicativo Multi.

O Praça da Moça, em Diadema, trará o Natal do Mundo Bita e dará cupons a cada R$ 200 em compras para concorrer a 50 vales-compras de R$ 2.000. Haverá balão cenográfico de mais de cinco metros de altura e presépio. Interações nos tronos do Mauá Plaza estão liberadas com o uso do acrílico, tanto no do Noel quanto no da criança, além do trono para pets.