Tigre decide título da Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/11/2021 | 00:06



É tudo ou nada para o São Bernardo FC. A partir das 11h, no Estádio 1º de Maio, a equipe recebe o Botafogo para o segundo jogo da final da Copa Paulista precisando de uma reviravolta histórica para repetir 2013 e alcançar o bicampeonato. No primeiro encontro, o Tigre perdeu por 2 a 0, em Ribeirão Preto, mesmo jogando com um jogador a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo e desperdiçando uma penalidade no fim. Para celebrar junto ao público – será permitida a entrada de 2.080 torcedores –, precisa vencer por três gols de diferença ou, caso triunfe por dois tentos a mais, força a definição nos pênaltis.

Quando levantou o troféu, há oito anos, no mesmo 1º de Maio, o Tigre tinha em campo como titular na lateral esquerda Eduardo Diniz, portando a camisa 6. Hoje, ele está de volta ao clube e deverá jogar pelo lado direito, vestindo a 13. “Muito especial poder voltar a decidir uma final na nossa casa com a presença do nosso torcedor. Sabemos que a vantagem é deles (Botafogo), mas nós vamos lutar muito para trazer mais esse título”, afirmou o jogador, que regressou ainda no primeiro semestre e participou da campanha que terminou na promoção de volta à elite e, posteriormente, no título da Série A-2 do Campeonato Paulista. “Desde que voltei eu disse que me sinto em casa aqui no São Bernardo FC. Esse ano foi muito marcante com a conquista da Série A-2, o acesso para a Série A-1 e a vaga para a Série D. Mas nós queremos marcar nosso nome na história do clube e buscar esse título da Copa Paulista.”

Na expectativa de ser utilizado pelo técnico Márcio Zanardi, o atacante Rodrigo Varanda projetou o duelo, elogiou o adversário, mas disse acreditar na reversão do cenário em prol do Tigre. “Vai ser um jogo muito complicado, mas estamos muito confiantes que podemos reverter esse resultado. Trabalhamos muito bem na semana. Do outro lado tem um time muito qualificado, bem preparado, que merece estar na final também, mas confio no nosso grupo, no nosso trabalho, empenho e dedicação.”



Torcida

Os ingressos estão à venda on-line no site site saobernardofc.soudaliga.com.br. Dois setores do 1º de Maio estarão disponíveis: arquibancada (a R$ 5) e cadeiras (a R$ 20). Para entrada no estádio, é necessário levar o comprovante (QR Code) impresso ou tê-lo disponível (legível) no celular e apresentar no controle de acesso. É exigida carteira de vacinação completa contra a Covid-19 ou parcial, desde que acompanhado de teste negativo PCR ou antígeno.

“Faz dois jogos que atuamos em casa com a torcida e tivemos grandes atuações. Até pelo placar do primeiro jogo, não tenho dúvida que estarão do nosso lado e vão nos apoiar. Vai ser mais um jogador para a gente buscar esse tão sonhado título”, projetou Márcio Zanardi.



Botafogo

O time de Ribeirão Preto não terá duas importantes peças no confronto de hoje, ambos suspensos por cartões no primeiro jogo. O atacante Hélio Paraíba – que fez o primeiro gol – foi expulso, enquanto o volante Victor Bolt recebeu o terceiro amarelo.

Fora das quatro linhas, ex-goleiro Daniel espera repetir 2013

Atual diretor de futebol do São Bernardo FC, Daniel Flumignan estava dentro das quatro linhas no título da Copa Paulista de 2013. Mais exatamente sob as traves, sendo uma das peças principais para a conquista aurinegra. O ex-goleiro tem a oportunidade hoje de, assim como naquela oportunidade, dar a volta olímpica na Vila Euclides.

"Reviver este momento no 1º de Maio, praticamente oito anos depois vou tentar conter a emoção, tentar analisar tudo friamente para dar condições que todos entrem em campo da melhor maneira, para fazerem um jogo focados e concentrados em condição de excelência, porque é o caminho para conquistar o título”, disse o diretor. “Em 2013 foram momentos maravilhosos e aquele título veio para coroar tudo o que aquele grupo merecia. Eram jogadores com muito sentimento envolvido, eram bacanas os treinos, a recuperação, o ambiente. O São Bernardo FC sempre cultivou isso e tentamos perpetuar esse tipo de sentimento e emoção no coração da gente”, recordou.

Na visão do dirigente, é de grande relevância encerrar a temporada com mais um título – no primeiro semestre foi campeão da Série A-2. “Decisão importante, que representa muito para o clube, para coroar um ano perfeito para o São Bernardo FC.”