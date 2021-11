Virado à Paulista

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



14/11/2021 | 00:52



Um megaevento, com cinco dias de shows, muito palcos, atrações internacionais e organizado pela família Medina. As afirmações acima não se referem ao Rock in Rio, mas sim ao The Town, festival que irá transformar o Autódromo de Interlagos em uma cidade da música nos dias 2,3,8, 9 e 10 de setembro de 2023.

Apresentado na última semana, o The Town apresenta números gigantescos. A organização espera receber 600 mil pessoas, que irão curtir 230 horas de música, com apresentações de grandes artistas de várias partes do mundo. A line-up ainda não está fechada. Foram divulgados os dois primeiros nomes: Iza e Criolo.

Para Roberto Medina, criador e presidente do Rock In Rio e do The Town, a efervescência da cultura paulista será o grande atrativo do festival. “Sonhava em fazer um evento em São Paulo, mas precisava ter a cara da cidade. É um enorme prazer e uma responsabilidade ainda maior idealizar e produzir um evento tão grandioso, um projeto único, à altura dessa grande cidade, que foi a inspiração para a criação de The Town. São Paulo atrai gente que sonha, como eu. Ela é multicultural, vibrante e intensa. Da arquitetura à literatura, da poesia às artes plásticas, da música às performances artísticas, tudo é resultado de uma saudável mistura de diferentes culturas. É com essa inspiração que nasce The Town, que já no seu lançamento, estará entre os maiores eventos de música e entretenimento do mundo”, diz.

“A grandiosidade dos números, os diversos espaços e tudo que estamos planejando em termos de palcos e atrações vão tornar The Town um evento onde todos vão querer estar, tanto as marcas quanto os fãs.”, diz Luis Justo, CEO de The Town e do Rock in Rio.

Para a realização do evento serão investidos aproximadamente R$300 milhões e a e expectativa é que o festival movimente já em sua primeira edição R$ 1,2 bilhão no Estado de São Paulo e gere mais de 27 mil empregos.

“A cidade que se transformou na capital mundial da vacina retoma agora sua vocação para sediar eventos nas mais diferentes áreas, como a primeira edição do The Town. Temos muito orgulho em sermos escolhidos como a cidade da música durante os cinco dias de festival. Um grande evento que simboliza o retorno às atividades de lazer, mas também na geração de empregos e renda para nossa querida São Paulo”, disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.