Servidores de São Bernardo acusam Geraldo Reple de coação

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



14/11/2021 | 00:40



Funcionários que atuam na Saúde de São Bernardo denunciam que foram coagidos pela pasta, comandada pelo médico Geraldo Reple Sobrinho, a não registrar os horários trabalhados aos fins de semana em que atuaram nas campanhas de vacinação contra Covid-19 e também durante ação relacionada à ação do Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama.

O sindicato que representa a categoria alega que durante a campanha de vacinação, no dia 2 de outubro, um sábado, e durante ação de imunização e da campanha do Outubro Rosa, de 16 de outubro (também sábado), os servidores receberam orientação de superiores hierárquicos para que não registrassem a jornada. No mês passado, o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) elaborou ofício com reclamação formal e enviou o documento às secretarias de Saúde e também de Governo, sob comando de Julia Benício da Silva, questionando a atuação das pastas no caso.

Conforme o presidente do Sindserv, Dinailton Cerqueira, Para evitar represálias, os funcionários acabaram acatando a ordemde não registrar o ponto com os horários de atuação, o queresulta em prejuízo financeiro para os trabalhadores.

“A falta de registro, principalmente aos fins de semana, impacta no bolso dos servidores, já que eles ficam sem receber bonificação enviada pelo governo federal para atuação nas ações de vacinação contra o novo coronavírus”, declarou Cerqueira. “Muitos dos funcionários ouvidos pelo sindicato ainda declararam que se sentiram coagidos a não bater o ponto nestes fins de semana”, emendou o sindicalista.

No documento enviado às secretarias, a entidade de classe questiona a administração sobre a orientação dada aos servidores e pede esclarecimentos sobre as diretrizes em relação ao procedimento de registro de ponto.

“O Sindserv vem respeitosamente requerer como medida de urgência que seja prestadas informações sobre a veracidade das orientações narradas, bem como sejam esclarecidas quais são as diretrizes orientações em relação aos procedimento de registro de ponto pelos servidores públicos nos dias de campanha de vacinação”, sustenta o ofício enviado às secretarias no dia 27 de outubro.

O presidente do Sindserv ainda pretende realizar reunião para decidir quais serão as ações que a entidade poderá implementar para tentar reverter a situação dos funcionários que não marcaram o ponto e nem receberam parte da bonificação a que têm direito. “Nós sempre buscamos o diálogo com a administração, mas raramente somos atendidos”, disse Cerqueira.

O Paço confirmou que recebeu os questionamentos feitos pelo Sindserv e que irá se posicionar sobre os fatos. “A Prefeitura de São Bernardo informa, por meio da Secretaria da Saúde, que recebeu o ofício mencionado e responderá os questionamentos”.