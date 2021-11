América-MG afunda o Grêmio e fica a três pontos da zona da vaga à Libertadores

13/11/2021 | 20:46



O América-MG não deu a menor chance ao Grêmio na noite deste sábado, vencendo o vice-lanterna por 3 a 1 no Independência, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Brasileirão. Felipe Azevedo, Ademir (pênalti) e Juninho anotaram os gols dos mineiros, enquanto Ferreira fez para os gaúchos.

A vitória colocou o time do técnico Marquinhos Santos na oitava colocação, com 44 pontos, a três da zona de classificação à Copa Libertadores. O Grêmio, por outro lado, se manteve na vice-lanterna, com apenas 29 pontos, a sete do primeiro adversário fora da degola. Os gaúchos chegaram às mesmas 18 derrotas da lanterna e já rebaixada Chapecoense.

O time mineiro foi certeiro no primeiro tempo. O clube da casa abriu o marcador logo aos 3 minutos. Ademir achou Felipe Azevedo nas costas de Elias. O atacante dominou e tocou sem chances para Brenno. Apesar do início animador, o jogo foi morno em boa parte dos 45 minutos. Tanto é que o Grêmio apareceu só aos 37 minutos. Elias tabelou com Ferreira e, mesmo na marca do pênalti, isolou. Dois minutos depois, Diego Souza bateu por cima de Matheus Cavichioli, mas Eduardo Bauermann salvou em cima da linha.

O América manteve a calma e ampliou aos 48 minutos. Ademir recebeu a carga de Bruno Cortez dentro da área. Na cobrança de pênalti, o próprio Ademir bateu no canto direito, Brenno ainda tocou na bola, mas não evitou o gol mineiro.

No segundo tempo, o América manteve o entusiasmo e fez 3 a 0 antes da primeira volta do ponteiro. Alê cruzou para trás e Juninho pegou de primeira para estufar a rede. O Grêmio reagiu aos 9. Ferreira recebeu e bateu no cantinho para diminuir o marcador. Mas parou por aí.

Na 33ª rodada, o América-MG recebe o Atlético-GO na quarta-feira, às 19 horas, no Independência, em Belo Horizonte. Um dia antes, na terça-feira, o Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino na Arena, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 1 GRÊMIO

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Patric (Anderson Jesus), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê (Juninho Valoura) e Juninho; Ademir (Léo Passos), Zárate (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Alan Ruschel). Técnico: Marquinhos Santos.

GRÊMIO - Brenno; Vanderson (Rafinha), Pedro Geromel, Ruan (Churín) e Bruno Cortez; Lucas Silva (Diogo Barbosa), Mateus Sarará (Darlan) e Alisson; Ferreira, Diego Souza e Elias (Campaz). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Felipe Azevedo, aos 3 e Ademir (pênalti), aos 48 minutos do primeiro tempo; Juninho, a 1 e Ferreira, aos 9 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Silva, Matheus Cavichioli, Zárate (AMÉRICA-MG) e Ruan (GRÊMIO).

RENDA e PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte (MG).