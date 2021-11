Com o apoio da torcida, Guarani goleia Avaí em 'decisão' e entra o G-4 da Série B

13/11/2021 | 18:15



O Guarani entrou na zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro em um momento chave. Com o apoio de 7.487 torcedores, o clube paulista venceu o confronto direto diante do Avaí, por 4 a 0, na tarde deste sábado, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 36ª rodada.

Júlio César, Bruno Sávio e Lucão do Break, duas vezes, marcaram os gols que colocaram o Guarani na terceira colocação, com 59 pontos, um a mais do que o próprio Avaí. O clube catarinense caiu para o quarto lugar e ambos agora secam Goiás (58) e CRB (57), que jogam na segunda-feira, para seguirem entre os quatro melhores colocados. Esse foi o quinto jogo sem derrota do Guarani, que somou 13 dos 15 últimos pontos disputados.

O Guarani foi cirúrgico no primeiro tempo. Com o apoio da torcida, abriu o marcador aos 23 minutos. Lucão recebeu de Bruno Silva, ganhou de Betão e achou Júlio César. O atacante bateu cruzado na saída de Gledson. Pouco tempo depois, aos 31, foi a vez de Régis deixar Betão no chão e tocar na medida para Bruno Sávio. O atacante só teve o trabalho de chutar por cima de Gledson e ampliar o marcador. Na jogada, Bruno Sávio sentiu a coxa esquerda e foi substituído por Pablo.

No segundo tempo, o Guarani manteve o embalo e aumentou o marcador. Logo aos 10 minutos, Lucão do Break ganhou de Fagner Alemão e, após indecisão de Edílson e Gledson, cabeceou para o fundo das redes. O Avaí tentou diminuir aos 23. Rômulo recebeu cruzamento de Copete e cabeceou firme no canto direito, mas Rafael Martins fez uma defesaça.

Aos 27, Lucão do Break transformou a vitória em goleada ao bater entre Gledson e a trave e aumentar o marcador. No mais, o time da casa tocou a bola e deixou o tempo passar. O árbitro Anderson Daronco não aplicou nenhum cartão amarelo e encerrou o jogo sem acréscimos.

Na 37ª e penúltima rodada, o Guarani voltará a jogar no Brinco de Ouro, em Campinas, desta vez contra o Goiás, no dia 22, às 20 horas. O Avaí, por sua vez, entrará no dia 21, às 18h30, contra o Náutico, nos Aflitos, em Recife.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 4 X 0 AVAÍ

GUARANI - Rafael Martins; Mateus Ludke (Samuel Santos), Ronaldo Alves (Carlão), Thales e Bidu; Índio, Bruno Silva e Régis (Andrigo); Júlio César, Lucão do Break (Maxwell) e Bruno Sávio (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

AVAÍ - Glédson; Edílson, Fagner Alemão, Betão e João Lucas; Bruno Silva, Jean Cléber (Jadson), Lourenço (Wesley Soares), Copete (Valdívia) e Vinícius Leite (Rômulo); Getúlio (Jonathan). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Júlio César, aos 23, e Bruno Sávio, aos 31 minutos do primeiro tempo; Lucão do Break, aos 10 e aos 27 do segundo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA - R$ 139.850,00

PÚBLICO - 7.487 torcedores.

LOCAL - Brinco de Ouro, em Campinas (SP).