Bottas vence sprint race e larga na pole no GP de São Paulo; Verstappen é o 2º

13/11/2021 | 17:35



O finlandês Valtteri Bottas desbancou o holandês Max Verstappen no sprint race, neste sábado, e conquistou a pole position para o GP de São Paulo de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton foi o quinto colocado, mas acabou se tornando o grande protagonista do novo formato do treino classificatório. Ele largou em último e ganhou 15 posições ao longo das 24 voltas da minicorrida, que empolgou a torcida brasileira no Autódromo de Interlagos.

Enchendo as arquibancadas, os brasileiros puderam ver o heptacampeão mundial fazer uma de suas melhores exibições da carreira. Também assistiram ao melhor sprint race da temporada. O formato também foi testado na Inglaterra e na Itália, em sessões sonolentas, com raras ultrapassagens e muitas reclamações. Em São Paulo, os pilotos foram menos cautelosos e entregaram a minicorrida mais movimentada e divertida do ano.

Apesar da festa para Hamilton a cada ultrapassagem, o inglês vai largar somente do 10º lugar neste domingo. Ele perdeu cinco posições no grid como punição por ter trocado um dos componentes do seu motor no início do fim de semana. A situação do britânico piorou neste sábado quando os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aplicaram outra punição por uma alteração verificada na asa traseira da sua Mercedes após o treino que definiu o grid para o sprint race, na sexta.

A pole ficará com Bottas, seguido de Verstappen, que terá preciosa oportunidade para aumentar a vantagem sobre Hamilton no campeonato. O holandês lidera a temporada com 21 pontos de vantagem. O espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari, vai largar em terceiro, seguido do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, e do britânico Lando Norris, da McLaren.

O sprint race começou com Bottas ultrapassando Verstappen, que logo em seguida também perdeu posição para o espanhol Carlos Sainz Jr. Hamilton, por sua vez, ganhou quatro posições após sair em último lugar. Na sequência, o holandês recuperou o segundo posto, deixando Sainz para trás. Com mais dificuldade, o inglês apareceu no 12º lugar na quinta volta.

Na metade da prova, o heptacampeão mundial era o 11º, enquanto Verstappen figurava em segundo, a pouco mais de um segundo de Bottas. Pressionado pelas punições que sofreu neste fim de semana, o inglês impunha forte ritmo, empilhando ultrapassagens. Em duas voltas, deixou para trás os experientes Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel.

Correndo literalmente atrás do prejuízo, o inglês superou Pierre Gasly e Charles Leclerc. Em sexto lugar, somava 14 posições conquistadas em apenas 21 voltas. No giro final, ainda passou Lando Norris para confirmar o quinto lugar no sprint race. Por conta da punição, ele largará do 10º lugar no domingo.

Verstappen, por sua vez, acabou a curta prova em papel de coadjuvante, sem conseguir alcançar Bottas. O finlandês conquistou pole preciosa para o planos da Mercedes de evitar que o holandês da Red Bull amplie a vantagem no campeonato.

A corrida deste domingo tem largada marcada para as 14 horas. A previsão é de tempo bom, com sol e temperaturas mais baixas.

Confira abaixo o grid de largada para o GP de São Paulo:

1º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), em 29min09s559

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1s170

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 18s723

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 19s787

5º - Lando Norris (ING/McLaren), a 22s558

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 25s056

7º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 34s158

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 34s632

9º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 34s867

10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 20s872*

11º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 35s869

12º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 36s578

13º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a 41s880

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 44s037

15º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 46s150

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 46s760

17º - George Russell (ING/Williams), a 47s739

18º - Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo), a 50s014

19º - Mick Schumacher (ALE/Haas), a 61s680

20º - Nikita Mazepin (RUS/Haas), a 67s474s

* recebeu punição de cinco posições no grid